II Федеральный ИТ-форум электроэнергетической отрасли России - "Smart Energy 2017"

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 12:02
Рубрика: Анонсы
Метки: ФОРУМ
ComNews приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в масштабном отраслевом мероприятии – II Федеральном ИТ-форуме электроэнергетической отрасли России - «Smart Energy 2017».
В 2016 г. федеральный ИТ-форум электроэнергетической отрасли России - «Smart Energy» зарекомендовал себя уникальной площадкой для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам ИТ в энергетике, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях новой политической и экономической реальности.
Важнейшими темами форума в 2017 г. станут «Индустрия 4.0», оптимизация ИКТ-инфраструктуры предприятий электроэнергетической отрасли России, промышленный «Интернет вещей» (IIoT), доступность ИТ-услуг и непрерывность бизнеса, а также эффективное управление затратами и рисками в сфере ИКТ для достижения этих целей. Специальными гостями форума станут руководители ИТ-служб (CIO) ключевых энергетических российских и международных компаний.
Дата и место проведения: 8 июня 2017г., отель «Марриотт Москва Гранд Отель» (Москва, ул. Тверская, д. 26/1)