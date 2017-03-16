Компания "Сименс" представит платформы управления системами автоматизации зданий на Форуме "ПТА. Санкт-Петербург 2017"

06–08 июня в конференц-центре "Конгресс" состоится X Специализированный форум-выставка "Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-Санкт-Петербург 2017". В рамках деловой программы компания "Сименс" представит единую платформу управления системами автоматизации и безопасности здания Desigo CC и решение Desigo TRA для автоматизации климата, освещения и жалюзи в отдельных помещениях.

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Управление зданием сегодня становится сложной и комплексной задачей. Требования к инженерным системам здания и количество подсистем для управления постоянно растут, а сами системы значительно усложняются. Как построить систему, которая будет учитывать требования всех пользователей здания, соединит оборудование разных производителей, даст интуитивное управление для операторов и еще поможет сэкономить? Ответы на эти вопросы можно будет получить из доклада компании "Сименс" "Единый центр управления зданием Desigo CC", который состоится 6 июня в рамках секции "Практика автоматизации инженерных систем зданий".

А 7 июня "Сименс" представит доклад "Повышение энергоэффективности и комфорта в помещениях на базе Desigo TRA", где расскажет о комплексной системе автоматизации климата, освещения и жалюзи в отдельных помещениях, основной задачей которой является достижение максимальной экономии энергии без ущерба комфорту пользователей.

В программе форума слушателей ждут также выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как ПРОСОФТ, JUNG, TECO, Embedded Systems, ИНСАТ, B.E.G., BOLID, REAL.Electro и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

В 2016 году посетителями мероприятия стали более двухсот руководителей и технических специалистов промышленных предприятий, строительных, управляющих, транспортных и энергетических компаний из России, Белоруссии и Казахстана, включая "Норильский никель", "Ростерминалуголь", "Казахтелеком", "Казатомпром", "Силовые машины", "ГТ-Энерго", "Ростелеком", "ТГК-1", "Газпром нефть".

Официальную поддержку Форуму оказывают: Международное общество автоматизации (ISA), Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России, Ассоциация инженеров по вентиляции, отоплению, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике, Ленинградская областная Торгово-промышленная палата, Союз строительных организаций Ленинградской области, Санкт-Петербургский филиал KNX Users Club России, СНГ и Балтии.

Организатор: ООО "ЭКСПОТРОНИКА".