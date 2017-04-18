"КонТЭКст" определил лучших в энергетическом PR и журналистике

Фоторепортаж
24 апреля 2017, 12:20
Рубрика: Россия
Метки: КОНТЭКСТ-2017
Конкурс «КонТЭКст»-2017 среди журналистов и пресс-служб компаний ТЭК и энергетического машиностроения завершился церемонией награждения лауреатов, которая состоялась 21 апреля 2017 года в Москве.
Церемония стала итоговым мероприятием трехдневного коммуникационного марафона – форума «КонТЭКст решает все», который начался 19 апреля в РГУ нефти и газа им Губкина, продолжился 20 апреля презентациями PR проектов, вошедших в шорт-лист конкурса в Корпоративном энергетическом университете, и завершился 21 апреля в Мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» на торжественной церемонии награждения лауреатов.
Лауреаты конкурса PR-проектов компаний ТЭК были выбраны жюри из работ, попавших в шорт-лист конкурса, и представленных предварительно на Форуме «КонТЭКст решает все». Победителям вручались дипломы, кубки, памятные подарки. Победителей в своих учрежденных номинациях объявили и партнеры премии «КонТЭКст» — ГК «Росатом», ОАО «Фортум», Объединение РАЭЛ, Shneider Electric, ГК «Системы и технологии».
Лауреаты конкурса коммуникационной деятельности компаний будут рекомендованы Оргкомитетом конкурса на рассмотрение жюри Премии «Медиа-Менеджер России», а победившие PR-проекты будут представлены к участию в Национальной Премии в области общественных связей «Серебряный Лучник» и «Серебряный Меркурий».
Восьмой конкурс «КонТЭКст» продемонстрировал высокий уровень профессионализма и мастерства коммуникаторов ТЭК и журналистов энергетического пула. Как отметило жюри конкурса PR-проектов, уровень и качество проектов, представленных на конкурс в этом году, очень выросло.
Участники коммуникационного форума, проводимого перед церемонией награждения, отметили важность и необходимость внедрения новых информационных технологий в отрасли для успешного ее развития, а также потребность в консолидации специалистов по развитию общественных связей всех отраслей топливно-энергетического комплекса. Кроме того, по мнению участников конкурса необходимо развивать межотраслевое взаимодействие. Все замечания будут проработаны и учтены Оргкомитетом конкурса в следующем году.
Итоги конкурса «КонТЭКст» -2017:
Конкурс на лучшую коммуникационную деятельность компаний ТЭК:
Электроэнергетика
руководитель коммуникационного блока ПАО «Интер РАО» – Антон Назаров
Нефтегазовый комплекс
руководитель коммуникационного блока АО «Транснефть» – Игорь Демин
Лучшие эксперты ТЭК:
Победители конкурса PR-проектов ТЭК:
Победитель конкурса Digital- проектов: ПАО «Нижновэнерго МРСК Центра и Приволжья», с проектом 85 лет Нижегородской энергосистеме
Победитель конкурс корпоративных и отраслевых СМИ
ПАО «Интер РАО», с "Системой медиа коммуникаций Интер РАО"
Победители конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:
Учредитель: ГК «Росатом» - Башмарова Ольга Валерьевна, корреспондент телеканала "Россия 24" за цикл специальных репортажей об инновационных разработках атомной отрасли России.
Учредитель АО «Фортум» - Олег Никифоров, «Независимая газета» за лучшую публикацию о проблемах тепловой энергетики и теплоснабжения.
Учредитель Объединение работодателей электроэнергетики - РАЭЛ
В номинации - «Социальная энергия». За лучшее освещение темы «Социально-трудовые отношения в электроэнергетике России» корпоративными СМИ энергокомпаний.
Победители:
Учредитель - ГК Системы и технологии», совместно с комитетом ГосДумы РФ по энергетике, в номинации «За продвижение инноваций и решение проблем импортозамещения», награждена газета «Энергетика и промышленность России»
Учредитель - «Комсомольская правда», в номинации «За социальную ответственность компаний ТЭК», победитель: En+
Специальным дипломом проекта «Надежный партнер» и комитетом по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания и за работу с неплательщиками за электроэнергию награждено ПАО «МРСК Северного Кавказа», с проектом «Стоп, энерговор!»
В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений.
Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК
RusCable.Ru выступил информационным партнером мероприятия.