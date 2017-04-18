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Отраслевые новости: Россия

"КонТЭКст" определил лучших в энергетическом PR и журналистике

КонТЭКст определил лучших в энергетическом PR и журналистике

24 апреля 2017, 12:20
Рубрика: Россия
Метки: КОНТЭКСТ-2017

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Конкурс «КонТЭКст»-2017 среди журналистов и пресс-служб компаний ТЭК и энергетического машиностроения завершился церемонией награждения лауреатов, которая состоялась 21 апреля 2017 года в Москве.

Церемония стала итоговым мероприятием трехдневного коммуникационного марафона – форума «КонТЭКст решает все», который начался  19 апреля в РГУ нефти и газа им Губкина, продолжился 20  апреля презентациями  PR проектов, вошедших в шорт-лист конкурса в Корпоративном энергетическом университете, и завершился 21 апреля в Мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» на торжественной церемонии награждения лауреатов.

Лауреаты конкурса PR-проектов компаний ТЭК были выбраны жюри из работ, попавших в шорт-лист конкурса, и представленных предварительно на Форуме «КонТЭКст решает все». Победителям вручались дипломы, кубки, памятные подарки. Победителей в своих учрежденных номинациях объявили и партнеры премии «КонТЭКст» — ГК «Росатом», ОАО «Фортум», Объединение РАЭЛ, Shneider Electric, ГК «Системы и технологии».

Лауреаты конкурса коммуникационной деятельности компаний будут рекомендованы Оргкомитетом конкурса на рассмотрение жюри Премии «Медиа-Менеджер России», а победившие PR-проекты будут представлены к участию в Национальной Премии в области общественных связей «Серебряный Лучник» и «Серебряный Меркурий».

Восьмой  конкурс «КонТЭКст» продемонстрировал высокий уровень профессионализма и мастерства коммуникаторов ТЭК и журналистов энергетического пула. Как отметило жюри конкурса PR-проектов, уровень и качество проектов, представленных на конкурс в этом году, очень выросло.

Участники коммуникационного форума, проводимого перед церемонией награждения, отметили важность и необходимость внедрения новых информационных технологий в отрасли для успешного ее развития, а также потребность в консолидации специалистов по развитию общественных связей всех отраслей топливно-энергетического комплекса. Кроме того, по мнению участников конкурса необходимо развивать межотраслевое взаимодействие. Все замечания будут проработаны и учтены Оргкомитетом конкурса в следующем году.

Итоги конкурса «КонТЭКст» -2017:
 
Конкурс на лучшую коммуникационную деятельность компаний ТЭК:

Электроэнергетика
руководитель коммуникационного блока ПАО «Интер РАО» – Антон Назаров

Нефтегазовый комплекс
руководитель коммуникационного блока АО «Транснефть» – Игорь Демин

Лучшие эксперты  ТЭК:

  1.  Фейгин Владимир Исаакович, директор Института  энергетики и финансов, за аналитическую деятельность, способствующую развитию топливно-энергетического комплекса  РФ
  2. Конев Алексей Викторович – директор по инновациям Российского энергетического агентства Минэнерго России, за продвижение энергоменеджемента  и  содействие в формировании инновационной среды в ТЭК

Победители конкурса PR-проектов ТЭК:

  1. АО  «ТВЭЛ» ,  с проектом "Коммуникационная кампания по продвижению на зарубежные рынки",
  2. ПАО «Самарский филиал Т Плюс», с проектом «Востребованная специальность»,
  3. ПАО «Кубаньэнерго», с социальным проектом «Срок службы: 1941-2016»
  4. ОАО «Фортум», образовательный проект  «Культура нового поколения:  энергосбережение и эффективность»»
  5. ОАО «Сахалин Энерджи» ,   с проектом "Сохранение серых китов",
  6. ПАО «Нижновэнерго МРСК Центра и Приволжья», с проектом "Арт-проект Нижновэнерго,
  7. МРСК Северного Кавказа, с проектом «Наши сети скрепляют Кавказ»,
  8. ПАО «НОВАТЭК»,  с проектом "Информационное сопровождение Ямал-СПГ"
  9. ПАО  «Интер РАО», с проектом «Оценка бренда компании», который также получил Диплом Гильдии маркетологов
  10. ПАО «Ленэнерго», с проектом "Информационное сопровождение Межрегиональных соревнований"
  11.  РГУ нефти и газа им. Губкина, с проектом  «Создание и продвижение инжинирингового центра университета «Губкин инжиниринг»,  за продвижение инновационных технологий в образовании в специальной номинации награждается

Победитель конкурса Digital- проектов: ПАО «Нижновэнерго МРСК Центра и Приволжья», с проектом 85 лет Нижегородской энергосистеме

Победитель конкурс корпоративных и отраслевых СМИ
ПАО  «Интер РАО»,  с "Системой медиа коммуникаций Интер РАО"

Победители конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:

Учредитель: ГК «Росатом»  -  Башмарова Ольга Валерьевна, корреспондент телеканала "Россия 24" за цикл специальных репортажей об инновационных разработках атомной отрасли России.

Учредитель АО «Фортум» - Олег Никифоров,  «Независимая газета»  за лучшую публикацию о проблемах тепловой энергетики и теплоснабжения.

Учредитель Объединение  работодателей электроэнергетики - РАЭЛ
В номинации - «Социальная энергия». За лучшее освещение темы «Социально-трудовые отношения в электроэнергетике России» корпоративными СМИ энергокомпаний.

Победители:

  1. Корпоративное издание ПАО «Россети» – Департамент информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети». За серию публикаций в рубрике «Даешь, молодежь!» о мероприятиях в рамках реализации молодежной политики ПАО «Россети».
  2. Корпоративный бюллетень АО «СО ЕЭС» – «50 Гц»; Департамент общественных связей и информации АО «СО ЕЭС». За серию публикаций о старейших энергосистемах ЕЭС России в рубрике «Портрет региона», посвященной 95-летию оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.
  3. Департамент по связям с общественностью МРСК Северо-Запада. За корпоративный портал «Светлые люди» и детский портал о безопасном электричестве.

Учредитель - ГК Системы и технологии»,  совместно с комитетом ГосДумы РФ  по энергетике, в номинации  «За продвижение инноваций и решение проблем импортозамещения», награждена газета  «Энергетика и промышленность  России»

Учредитель - «Комсомольская правда», в номинации  «За социальную ответственность  компаний ТЭК», победитель:  En+

Специальным дипломом  проекта «Надежный партнер» и комитетом по экономической политике  Совета Федерации Федерального Собрания и за работу с неплательщиками за электроэнергию награждено  ПАО «МРСК Северного Кавказа», с проектом «Стоп, энерговор!»

В жюри конкурса входят признанные лидеры  коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений.

Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК

RusCable.Ru выступил информационным партнером мероприятия.

Компания: Центр развития коммуникаций ТЭК

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