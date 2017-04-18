"КонТЭКст" определил лучших в энергетическом PR и журналистике

Конкурс «КонТЭКст»-2017 среди журналистов и пресс-служб компаний ТЭК и энергетического машиностроения завершился церемонией награждения лауреатов, которая состоялась 21 апреля 2017 года в Москве.

Церемония стала итоговым мероприятием трехдневного коммуникационного марафона – форума «КонТЭКст решает все», который начался 19 апреля в РГУ нефти и газа им Губкина, продолжился 20 апреля презентациями PR проектов, вошедших в шорт-лист конкурса в Корпоративном энергетическом университете, и завершился 21 апреля в Мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» на торжественной церемонии награждения лауреатов.

Лауреаты конкурса PR-проектов компаний ТЭК были выбраны жюри из работ, попавших в шорт-лист конкурса, и представленных предварительно на Форуме «КонТЭКст решает все». Победителям вручались дипломы, кубки, памятные подарки. Победителей в своих учрежденных номинациях объявили и партнеры премии «КонТЭКст» — ГК «Росатом», ОАО «Фортум», Объединение РАЭЛ, Shneider Electric, ГК «Системы и технологии».

Лауреаты конкурса коммуникационной деятельности компаний будут рекомендованы Оргкомитетом конкурса на рассмотрение жюри Премии «Медиа-Менеджер России», а победившие PR-проекты будут представлены к участию в Национальной Премии в области общественных связей «Серебряный Лучник» и «Серебряный Меркурий».

Восьмой конкурс «КонТЭКст» продемонстрировал высокий уровень профессионализма и мастерства коммуникаторов ТЭК и журналистов энергетического пула. Как отметило жюри конкурса PR-проектов, уровень и качество проектов, представленных на конкурс в этом году, очень выросло.

Участники коммуникационного форума, проводимого перед церемонией награждения, отметили важность и необходимость внедрения новых информационных технологий в отрасли для успешного ее развития, а также потребность в консолидации специалистов по развитию общественных связей всех отраслей топливно-энергетического комплекса. Кроме того, по мнению участников конкурса необходимо развивать межотраслевое взаимодействие. Все замечания будут проработаны и учтены Оргкомитетом конкурса в следующем году.

Итоги конкурса «КонТЭКст» -2017:



Конкурс на лучшую коммуникационную деятельность компаний ТЭК:

Электроэнергетика

руководитель коммуникационного блока ПАО «Интер РАО» – Антон Назаров

Нефтегазовый комплекс

руководитель коммуникационного блока АО «Транснефть» – Игорь Демин

Лучшие эксперты ТЭК:

Фейгин Владимир Исаакович, директор Института энергетики и финансов, за аналитическую деятельность, способствующую развитию топливно-энергетического комплекса РФ Конев Алексей Викторович – директор по инновациям Российского энергетического агентства Минэнерго России, за продвижение энергоменеджемента и содействие в формировании инновационной среды в ТЭК

Победители конкурса PR-проектов ТЭК:

АО «ТВЭЛ» , с проектом "Коммуникационная кампания по продвижению на зарубежные рынки", ПАО «Самарский филиал Т Плюс», с проектом «Востребованная специальность», ПАО «Кубаньэнерго», с социальным проектом «Срок службы: 1941-2016» ОАО «Фортум», образовательный проект «Культура нового поколения: энергосбережение и эффективность»» ОАО «Сахалин Энерджи» , с проектом "Сохранение серых китов", ПАО «Нижновэнерго МРСК Центра и Приволжья», с проектом "Арт-проект Нижновэнерго, МРСК Северного Кавказа, с проектом «Наши сети скрепляют Кавказ», ПАО «НОВАТЭК», с проектом "Информационное сопровождение Ямал-СПГ" ПАО «Интер РАО», с проектом «Оценка бренда компании», который также получил Диплом Гильдии маркетологов ПАО «Ленэнерго», с проектом "Информационное сопровождение Межрегиональных соревнований" РГУ нефти и газа им. Губкина, с проектом «Создание и продвижение инжинирингового центра университета «Губкин инжиниринг», за продвижение инновационных технологий в образовании в специальной номинации награждается

Победитель конкурса Digital- проектов: ПАО «Нижновэнерго МРСК Центра и Приволжья», с проектом 85 лет Нижегородской энергосистеме

Победитель конкурс корпоративных и отраслевых СМИ

ПАО «Интер РАО», с "Системой медиа коммуникаций Интер РАО"

Победители конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:

Учредитель: ГК «Росатом» - Башмарова Ольга Валерьевна, корреспондент телеканала "Россия 24" за цикл специальных репортажей об инновационных разработках атомной отрасли России.



Учредитель АО «Фортум» - Олег Никифоров, «Независимая газета» за лучшую публикацию о проблемах тепловой энергетики и теплоснабжения.

Учредитель Объединение работодателей электроэнергетики - РАЭЛ

В номинации - «Социальная энергия». За лучшее освещение темы «Социально-трудовые отношения в электроэнергетике России» корпоративными СМИ энергокомпаний.

Победители:

Корпоративное издание ПАО «Россети» – Департамент информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети». За серию публикаций в рубрике «Даешь, молодежь!» о мероприятиях в рамках реализации молодежной политики ПАО «Россети». Корпоративный бюллетень АО «СО ЕЭС» – «50 Гц»; Департамент общественных связей и информации АО «СО ЕЭС». За серию публикаций о старейших энергосистемах ЕЭС России в рубрике «Портрет региона», посвященной 95-летию оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Департамент по связям с общественностью МРСК Северо-Запада. За корпоративный портал «Светлые люди» и детский портал о безопасном электричестве.

Учредитель - ГК Системы и технологии», совместно с комитетом ГосДумы РФ по энергетике, в номинации «За продвижение инноваций и решение проблем импортозамещения», награждена газета «Энергетика и промышленность России»

Учредитель - «Комсомольская правда», в номинации «За социальную ответственность компаний ТЭК», победитель: En+

Специальным дипломом проекта «Надежный партнер» и комитетом по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания и за работу с неплательщиками за электроэнергию награждено ПАО «МРСК Северного Кавказа», с проектом «Стоп, энерговор!»

В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений.

Организатор конкурса: Центр развития коммуникаций ТЭК

RusCable.Ru выступил информационным партнером мероприятия.