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Отраслевые новости: Энергетика

Корпоративный бюллетень Системного оператора "50 Герц" стал лауреатом Всероссийского отраслевого конкурса "КонТЭКст"

Корпоративный бюллетень Системного оператора 50 Герц стал лауреатом Всероссийского отраслевого конкурса КонТЭКст

24 апреля 2017, 17:55
Рубрика: Энергетика
Метки: КОНТЭКСТ-2017, СО ЕЭС

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Департамент общественных связей и информации АО «СО ЕЭС» получил награду в номинации «Социальная энергия», учрежденной объединением РаЭл, за серию публикаций в рубрике «Портрет региона» корпоративного бюллетеня «50 Герц».

В 2016 году Департаментом общественных связей и информации АО «СО ЕЭС» подготовлена и опубликована в корпоративном бюллетене «50 Герц» серия статей о старейших энергосистемах ЕЭС России, посвященная 95-летию оперативно-диспетчерского управления. Проект реализован в рамках рубрики «Портрет региона», знакомящей читателей с жизнью и работой региональных диспетчерских управлений, особенностями региональных энергосистем и историей их создания, значимыми вехами истории регионов, их культурными особенностями и традициями.

Серия публикаций получила награду в номинации «Социальная энергия» конкурса «КонТЭКст», присуждаемой за лучшее раскрытие в СМИ темы «Социально-трудовые отношения в электроэнергетике». Учредителем номинации выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл). Эксперты Объединения РаЭл высоко оценили работу пресс-службы АО «СО ЕЭС» по освещению на страницах корпоративного издания «50 Герц» деятельности филиалов компании, управляющих «первенцами ГОЭЛРО».

Конкурс «КонТЭКст» проводится при поддержке Минэнерго России с 2009 года и является официальным мероприятием Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью. Основная цель конкурса – содействие стратегическому развитию коммуникаций в ТЭК, формирование и распространение высоких стандартов качества в сфере информационного сопровождения деятельности субъектов отрасли в российских СМИ, поддержка наиболее талантливых авторов, пишущих по данной тематике.

Официальными партнерами конкурса «КонТЭКст» являются Союз журналистов России, Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР), факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, Институт энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД РФ, а также Национальная премия в области общественных связей «Серебряный лучник».

Корпоративное издание АО «СО ЕЭС» «50 Герц» выпускается с 2011 года. В 2013 году Департамент общественных связей АО «СО ЕЭС» уже был награжден дипломом конкурса «КонТЭКст» за освещение на станицах корпоративного бюллетеня различных аспектов работы сотрудников Системного оператора, отражение их вклада в обеспечение надежной работы ЕЭС России и ее перспективного развития. Материалы корпоративного издания «50 Герц» размещены в открытом доступе на сайте Системного оператора.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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