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Отраслевые новости: Россия

Красноярские инженеры разработали уникальную систему связи с шахтерами под землей

Красноярские инженеры разработали уникальную систему связи с шахтерами под землей

24 апреля 2017, 17:06
Рубрика: Россия
Метки: СВЯЗЬ, ИННОВАЦИИ

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Красноярские инженеры разработали не имеющую аналогов систему получения информации от заблокированных под землей шахтеров на случай крупных происшествий. Она позволит передавать через толщу горной породы текстовые сообщения на расстояние до километра, сообщил ТАСС в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) главный инженер компании-разработчика НВИЦ "Радиус" Виктор Трегубов.

"Это агрегат стационарный, он устанавливается в камерах спасения, где собираются попавшие под завалы шахтеры. Но связи с этими камерами нет - передать что-то с поверхности можно, а оттуда - нельзя. Технология как раз позволяет решить эту проблему, она основана на принципах сейсморазведки и использует сейсмические волны", - сказал Трегубов.

Он пояснил, что с такой проблемой столкнулись спасатели, в частности, во время аварии на шахте Сан-Хосе в Чили в 2010 году. Тогда под завалами оказались 33 горняка, вызволить которых не могли 69 дней. Коммуникация с ними была ограничена и спасателям приходилось бурить вертикальные скважины, чтобы получить от находящихся в камере спасения хоть какую-то информацию об их состоянии.

При помощи агрегата, разработанного красноярскими инженерами, шахтеры смогут передавать текстовые сообщения о том, сколько их, есть ли среди них раненые, как они себя чувствуют, есть ли у них вода, воздух и т.п.

В настоящее время система патентуется, отметил собеседник агентства. Помимо российских шахт интерес к ней высказывал Китай.


Источник: ТАСС.

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