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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Курскэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

Курскэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

24 апреля 2017, 14:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В ПАО «МРСК Центра» создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.

Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, «набросов» на провода, вмешательство в работу приборов учета и измерительных комплексов, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность  электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электроэнергию.

Кроме  этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» взыскано с нарушителей по 447 случаям безучетного и 48 – бездоговорного потребления более 19 млн рублей.

Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115, короткий номер 13-50.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
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