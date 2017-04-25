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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" проведет круглый стол о технологическом присоединении к электросетям

Ленэнерго проведет круглый стол о технологическом присоединении к электросетям

24 апреля 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, РМЭФ-2017

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Во вторник, 25 апреля 2017 года, в 14.00 на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» (г. Санкт-Петербург) состоится круглый стол «Технологическое присоединение: открытость, доверие, факты», посвященный совершенствованию процедуры техприсоединения к электросетям.

В дискуссии примут участие:

· Бердников Роман Николаевич, исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Ленэнерго»;

· Бондарчук Андрей Сергеевич, председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга;

· Абросимов Александр Васильевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;

· Лудинова Юлия Вячеславовна, руководитель проектного офиса Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – ответственный секретарь Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге;

· Церетели Елена Отарьевна, председатель Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга.

Модератор круглого стола – обозреватель «Business FM Петербург» и портала «Live-энерго» Борис Горлин.

В ходе круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Присоединение к сетям в режиме онлайн: личный кабинет, электронная подпись и другие интерактивные сервисы для клиентов «Ленэнерго»;

2. Интерактивная карта энергоисточников Санкт-Петербурга и Ленинградской области как инструмент улучшения условий ведения бизнеса;

3. Формирование условий для технологического присоединения по оптимальной стоимости и без посредников.

Круглый стол пройдет в зале А-5 конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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