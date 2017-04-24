МРСК Северного Кавказа расширяет спектр услуг для потребителей с помощью новых интерактивных сервисов

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 11:47
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
ПАО «МРСК Северного Кавказа» разрабатывает и реализует новые виды услуг, направленные на повышение качества обслуживания, продолжает развивать интерактивные сервисы, которые могут быть удобны потребителям электроэнергии.
С недавнего времени жителям всех республик Северного Кавказа предоставлена возможность получить online-консультацию на официальном сайте Общества. Также внедрено информирование потребителей посредством систем мгновенного обмена смс-сообщениями, таких как: WhatsApp, Viber, Telegram.
С помощью интерактивного сервиса online-консультаций можно задать любой, как общий, так и частного плана вопрос, касающийся электроэнергетики, а именно: технологического присоединения объектов, организации учета электроэнергии, оказания услуг по передаче электроэнергии, несоответствия качества электроэнергии, перерывов в электроснабжении и др. Ответ будет оперативно дан квалифицированными специалистами компании.
Online-консультацию можно получить на главной странице официального сайта Общества www.mrsk-sk.ru в период с 9.00 до 18.00 мск по рабочим дням.
Советы и консультации посредством WhatsApp, Viber, Telegram, осуществляются по номеру 8-928-230-12-49 круглосуточно.
Также напоминаем, что за информацией можно обратиться к специалистам контакт-центра МРСК Северного Кавказа по бесплатному номеру 8-800-775-9112. Контакт-центр работает круглосуточно и без выходных.
На главной странице корпоративного сайта www.mrsk-sk.ru расположены интернет-сервисы «Личный кабинет» и «Интернет-приемная генерального директора», посредством которых можно подать заявку на осуществление технологического присоединения в электронном виде и отслеживать статусы рассмотрения заявки, подготовки технических условий и договора в режиме реального времени, а также задать любой вопрос, относящийся к деятельности МРСК Северного Кавказа.