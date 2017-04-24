Менеджера "Аэрофлота" заподозрили в краже взятки, собранной для судьи

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 13:01
Рубрика: Россия
Метки: МОЭСК
Директор департамента строительства компании "Аэрофлот" задержан по подозрению в хищении 25 млн рублей (415 тысяч долларов), предназначавшихся для взятки судье арбитражного суда, сообщает Следственный комитет России.
В ноябре 2014 года ПАО "МОЭСК" подала к компании "Аэрофлот" иск в арбитражный суд с требованием взыскать более 120 млн рублей (2 млн долларов) в качестве оплаты за бездоговорное потребление электроэнергии. Верховный Суд РФ полностью удовлетворил требование истца.
По данным следствия, учредитель и генеральный директор одной из сотрудничавших с "Аэрофлотом" компаний решили, что в итоге авиаперевозчик может попытаться взыскать эту сумму с них как с ответственной стороны. Поэтому, считает следствие, они решили дать взятку судье апелляционного арбитража, который должен был рассматривать жалобу на решение первой инстанции.
В сообщении следствия говорится, что, узнав об этом, директор департамента строительства "Аэрофлота" решил похитить собранные средства. Он предложил представителям энегретической компании посредничество в передаче судье взятки, размер которой составил 25 млн рублей. Однако, получив в мае-июне 2015 года эти деньги, он оставил их себе, утверждают следователи.
Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество". Подозреваемый не признал свою вину. На время следствия он взят под стражу. В компании "Аэрофлот" пока не комментировали сообщение СКР.
Источник: ВВС.