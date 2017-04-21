"Нижновэнерго" стал победителем в двух номинациях на конкурсе "КонТЭКст"-2017

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» одержал победу в конкурсе «КонТЭКст»-2017 среди журналистов и пресс-служб компаний ТЭК и энергетического машиностроения в номинациях «Имиджевые проекты» и «Социальны проекты». Торжественная церемония награждения состоялась 21 апреля 2017 года в Москве.



Награждение стало итоговым мероприятием трехдневного коммуникационного марафона – форума «КонТЭКст решает все». Он начался 19 апреля в РГУ нефти и газа им Губкина, продолжился 20 апреля презентациями PR проектов, вошедших в шорт-лист конкурса в Корпоративном энергетическом университете, и завершился 21 апреля в Мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» на торжественной церемонии награждения лауреатов.



В церемонии приняли участие представители Государственной Думы Российской Федерации, Минэнерго России, Союза журналистов России, Российской Ассоциации по связям с общественностью, руководители компаний ТЭК, представители пресс-служб, общественных организаций, журналистского сообщества, образовательных центров, компаний ТЭК и энергетического машиностроения, лауреаты конкурса.



В номинации «Имиджевые проекты» филиал «Нижновэнерго» представил корпоративный фильм «85 лет нижегородской энергосистеме». Фильм был создан для раскрытия социальной значимости электроэнергетики в жизни Нижегородского региона и страны в целом; освещения основополагающих принципов работы энергокомпании, ее миссии, целей и задач; формирования представлений о важности и нужности профессии энергетика; патриотического воспитания подрастающего поколения и создания привлекательного образа профессии энергетика для молодёжи. В юбилейном фильме на примере одной династии энергетиков представлена история возникновения горьковской энергосистемы в 1931 г. и ее развитие до наших дней.



В номинации «Социальные проекты» нижегородские энергетики презентовали арт-проект по нанесению художественного граффити на энергообъекты «Нижновэнерго». Этот проект, направленный на благоустройство дворовых территорий, предотвращение случаев детского электротравматизма, скрытие вандальных рисунков и надписей с фасадов трансформаторных подстанций (ТП), а также предотвращение их повторного появления, популяризацию деятельности компании в регионе, военно-патриотическое воспитание молодежи стартовал в сентябре 2011 г. в г. Нижнем Новгороде. Выбирая объекты для нанесения граффити, энергетики отдавали предпочтение тем, которые расположены в оживленных частях города, во дворах домов, у школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. За пять лет энергетики совместно с нижегородскими художниками-граффитистами украсили шесть трансформаторных подстанций в Нижегородском, Канавинском, Сормовском районах г. Нижнего Новгорода, г. Уреня, а также фасад школы в г.о.г. Шахунье. Данные объекты стали не только украшением территории города и области, но и местом для совместных фотографий нижегородцев, а также наглядным пособием по электробезопасности для родителей и их детей.



Напомним, конкурс «КонТЭКст» проводится в восьмой раз с целью выявления и популяризации лучших коммуникационных практик энергокомпаний, содействия росту профессионализма специалистов пресс-служб, формирования стандартов качества в профессии, повышения значимости коммуникационной деятельности компании ТЭК, поддержки наиболее талантливых журналистов энергетического пула.