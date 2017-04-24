Объединенная Росэлектроника представит в Москве компоненты будущей электронной техники

Объединенный холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представит перспективные образцы компонентов в сфере микроэлектроники, фотоники, СВЧ-электроники и средств связи в ходе выставки «ЭкспоЭлектроника», которая открывается 25 апреля в МВЦ «Крокус Экспо».



В частности, на стенде крупнейшего российского производителя электронно-компонентной базы, будут представлены мощные СВЧ-транзисторы различных частотных диапазонов, приемные и передающие СВЧ-модули московских ГЗ «Пульсар» и НПП «Пульсар», предназначенные для создания перспективных систем радиолокации и космической связи.



Широкую номенклатуру компонентов представят ведущие разработчики отрасли – петербургское АО «НИИ «Гириконд», пензенское АО «НИИ электронно-механических приборов», АО «Завод «Метеор» из г.Волжский Волгоградской области. На стенде Росэлектроники посетители смогут ознакомиться с последними образцами конденсаторов, резисторов, различных реле, переключателей и коммутаторов. Будут представлены вентили, циркуляторы и фильтры петербургского АО «НИИ «Феррит-Домен», источники вторичного электропитания АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» из Великого Новгорода.



Особый раздел стенда Росэлектроники посвящен микроэлектронным компонентам. АО «Завод полупроводниковых приборов» (Йошкар-Ола), АО «Завод «Марс» (Торжок, Тверская область), АО «НИИ полупроводниковых приборов» (Томск) представят новые типы корпусов для высокопроизводительных микросхем, в том числе выполненных по технологии LTCC ((Low Temperature Co-Fired Ceramic, низкотемпературная совместно обжигаемая керамика). Воронежский АО «НИИЭТ» представит новые образцы микропроцессоров, широкую линейку микроконтроллеров и транзисторов.



Также холдинг представит разработки в сфере фотоники – излучающие диоды ИК-диапазона, а также осветительные устройства и системы различного назначения, в том числе на основе диодных лазеров, разработанные московским АО «Оптрон».



Потенциальным потребителям будет продемонстрирован также целый комплекс компонентов и устройств для систем радиосвязи, разработанный АО «Омский НИИ приборостроения».



В рамках единого экспонирования холдинга «Росэлектроника» на выставке также будут представлена продукция Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК). В частности, московское АО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» представит сетевой адаптер маршрутизатора высокоскоростной коммуникационной сети (ВОКС) для использования в суперкомпьютерах и кластерах, а также микроэлектронные компоненты - сверхбольшую интегральную схему маршрутизатора ВОКС, печатные платы, изделия из металла с гальваническим покрытием.



Кроме того, АО «НИИ электронной техники» (Воронеж, входит в ОПК) проведет в ходе выставки 25 апреля круглый стол по проблеме «Импортозамещение 2014-2017: достижения и перспективы». Планируется обсуждение вопросов сотрудничества предприятий-разработчиков электронно-компонентной базы (ЭКБ) и предприятий-аппаратчиков. В ходе мероприятия также предусмотрена презентация перспективных разработок ЭКБ. Круглый стол состоится в конференц-зале №2, начало – 11.00 мск.



«Объединение Росэлектроники и ОПК привело к созданию крупнейшего оператора рынка радиоэлектроники. Мы стремимся предложить потребителю новейшие, основанные на передовых технологиях разработки, которые позволят проектировать перспективные образцы техники», - отметил заместитель генерального директора по гражданскому направлению АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин,



Международная выставка «ЭкспоЭлектроника» состоится в МВЦ «Крокус Экспо» (65-66 км МКАД) 25-27 апреля. Объединенный стенд холдинга «Росэлектроника» - павильон 1, зал 3, А405-406.