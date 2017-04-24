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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Победителем соревнований профмастерства среди персонала Кубаньэнерго по учёту электроэнергии стала команда Адыгейского филиала

Победителем соревнований профмастерства среди персонала Кубаньэнерго по учёту электроэнергии стала команда Адыгейского филиала

24 апреля 2017, 12:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Соревнования профессионального мастерства состоялись 20 апреля в Краснодаре на базе энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго». За право называться лучшими специалистами в сфере обслуживания и эксплуатации приборов учета электрической энергии боролись команды всех филиалов компании и команда исполнительного аппарата Кубаньэнерго.

Участники продемонстрировали свои теоретические знания нормативно-технической документации и показали практический опыт при проверке измерительного комплекса и обнаружении нарушений (вмешательств) в схеме учета. Важным этапом стала проверка навыков проведения реанимационных мероприятий при спасении пострадавшего от действия электрического тока. Судейская коллегия оценивала внешний вид и укомплектованность команд средствами индивидуальной защиты, первой медицинской помощи, приборами, инструментами и приспособлениями для выполнения этапов соревнований.
– Кубаньэнерго в этом году проводит первые соревнования такого рода в группе компаний "Россети", – подчеркнула главный советник Генерального директора ПАО «Россети», председатель судейской коллегии Светлана Жолнерчик. – Это с одной стороны, очень ответственно, с другой, участники настроены крайне серьезно. Каждый стремится к победе, ведь наградой станет возможность представлять Кубаньэнерго на первых общероссийских соревнованиях, которые планируется провести в сентябре этого года.

Направление учета электроэнергии – одно из важнейших в деятельности энергокомпании. Именно персонал по обслуживанию приборов и учету электроэнергии ежедневно работают с потребителями, проверяют работоспособность приборов учета электроэнергии, производят установку и опломбировку счетчиков последнего поколения, выявляют недобросовестных потребителей.
– Соревнования проводятся уже второй год и, однозначно, станут традиционными, – рассказал заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго», судья соревнований Эдгар Армаганян. – Для работников это бесценный практический опыт, который пригодится им в дальнейшем при выполнении производственных задач, а для руководства - возможность оценить качество подготовки персонала.

В ходе испытаний все бригады-участницы продемонстрировали профессионализм, сплоченность, способность оперативно и качественно решать поставленные задачи.

Напряженная борьба за первенство велась на каждом из этапов. В итоге победителем стала бригада Адыгейских электрических сетей. «Серебро» взяли энергетики из Краснодарского филиала Кубаньэнерго, а замкнула тройку лидеров команда Армавирских электрических сетей.

– У меня отец работал энергетиком, видимо от него передалась любовь к этому делу, – признается представитель команды-победителя, мастер Майкопского участка реализации и развития услуг Майкопского РЭС Адыгейских электрических сетей Евгений Скрябин. – Конечно, профессия предъявляет очень высокие требования, и к тому же сопряжена с опасностью. Но я считаю, что если есть желание, всегда можно добиться хороших результатов.

Соревнования профессионального мастерства энергетиков являются одной из форм обучения персонала ПАО «Кубаньэнерго». Они позволяют энергетикам совершенствоваться в своей деятельности, обмениваться передовым опытом с коллегами.

– Для нас участие в соревнованиях это уже маленькая победа, ведь нас выбрали из 30 сотрудников филиала, – делятся впечатлениями сотрудники Тихорецких электрических сетей Дмитрий Старков, Ирина Харитонова и Сергей Зимовин. – Приятно, что на этапе при реанимации пострадавшего нам удалось показать минимальное время, и заработать 100 баллов. К сожалению, победить не удалось, но опыт получили колоссальный.

На церемонии награждения Э. Армаганян поблагодарил участников за хорошую работу, поздравил лидеров соревнований с победой и пожелал всем работникам совершенствовать свое мастерство, повышая качество и безопасность работ при обслуживании приборов учета электроэнергии.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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