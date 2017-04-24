Победителем соревнований профмастерства среди персонала Кубаньэнерго по учёту электроэнергии стала команда Адыгейского филиала

Соревнования профессионального мастерства состоялись 20 апреля в Краснодаре на базе энергетического института повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго». За право называться лучшими специалистами в сфере обслуживания и эксплуатации приборов учета электрической энергии боролись команды всех филиалов компании и команда исполнительного аппарата Кубаньэнерго.



Участники продемонстрировали свои теоретические знания нормативно-технической документации и показали практический опыт при проверке измерительного комплекса и обнаружении нарушений (вмешательств) в схеме учета. Важным этапом стала проверка навыков проведения реанимационных мероприятий при спасении пострадавшего от действия электрического тока. Судейская коллегия оценивала внешний вид и укомплектованность команд средствами индивидуальной защиты, первой медицинской помощи, приборами, инструментами и приспособлениями для выполнения этапов соревнований.

– Кубаньэнерго в этом году проводит первые соревнования такого рода в группе компаний "Россети", – подчеркнула главный советник Генерального директора ПАО «Россети», председатель судейской коллегии Светлана Жолнерчик. – Это с одной стороны, очень ответственно, с другой, участники настроены крайне серьезно. Каждый стремится к победе, ведь наградой станет возможность представлять Кубаньэнерго на первых общероссийских соревнованиях, которые планируется провести в сентябре этого года.



Направление учета электроэнергии – одно из важнейших в деятельности энергокомпании. Именно персонал по обслуживанию приборов и учету электроэнергии ежедневно работают с потребителями, проверяют работоспособность приборов учета электроэнергии, производят установку и опломбировку счетчиков последнего поколения, выявляют недобросовестных потребителей.

– Соревнования проводятся уже второй год и, однозначно, станут традиционными, – рассказал заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Кубаньэнерго», судья соревнований Эдгар Армаганян. – Для работников это бесценный практический опыт, который пригодится им в дальнейшем при выполнении производственных задач, а для руководства - возможность оценить качество подготовки персонала.



В ходе испытаний все бригады-участницы продемонстрировали профессионализм, сплоченность, способность оперативно и качественно решать поставленные задачи.



Напряженная борьба за первенство велась на каждом из этапов. В итоге победителем стала бригада Адыгейских электрических сетей. «Серебро» взяли энергетики из Краснодарского филиала Кубаньэнерго, а замкнула тройку лидеров команда Армавирских электрических сетей.



– У меня отец работал энергетиком, видимо от него передалась любовь к этому делу, – признается представитель команды-победителя, мастер Майкопского участка реализации и развития услуг Майкопского РЭС Адыгейских электрических сетей Евгений Скрябин. – Конечно, профессия предъявляет очень высокие требования, и к тому же сопряжена с опасностью. Но я считаю, что если есть желание, всегда можно добиться хороших результатов.



Соревнования профессионального мастерства энергетиков являются одной из форм обучения персонала ПАО «Кубаньэнерго». Они позволяют энергетикам совершенствоваться в своей деятельности, обмениваться передовым опытом с коллегами.



– Для нас участие в соревнованиях это уже маленькая победа, ведь нас выбрали из 30 сотрудников филиала, – делятся впечатлениями сотрудники Тихорецких электрических сетей Дмитрий Старков, Ирина Харитонова и Сергей Зимовин. – Приятно, что на этапе при реанимации пострадавшего нам удалось показать минимальное время, и заработать 100 баллов. К сожалению, победить не удалось, но опыт получили колоссальный.



На церемонии награждения Э. Армаганян поблагодарил участников за хорошую работу, поздравил лидеров соревнований с победой и пожелал всем работникам совершенствовать свое мастерство, повышая качество и безопасность работ при обслуживании приборов учета электроэнергии.