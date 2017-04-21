Россия и Филиппины обсудили перспективы расширения промышленного сотрудничества

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 14:19
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
20 апреля 2017 года в Минпромторге России состоялась встреча Директора Департамента международного сотрудничества Алексея Господарева с заместителем Министра торговли и промышленности Республики Филиппины Ровелом С. Барбой.
Переговоры состоялись в преддверии официального визита Президента Республики Филиппины Родриго Роа Дутерте в Россию и первого заседания Российско-Филиппинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективные направления сотрудничества в области промышленности, в том числе, наращивание поставок российской авиационной и автомобильной техники на Филиппины.
Участники встречи подчеркнули, что договорно-правовая база является важным условием становления и развития торгово-экономических связей между странами.
В настоящее время сторонами готовится к подписанию проект Меморандума о намерениях между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством торговли и промышленности Республики Филиппины.