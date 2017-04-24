Совет директоров "Газпрома" одобрил ряд соглашений в рамках проекта "Северный поток - 2"

Совет директоров «Газпрома» одобрил ряд соглашений для реализации проекта «Северный поток - 2». Совет директоров согласовал как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, так и заключение ПАО «Газпром» соглашений, указанных в приложении к решению совета директоров, содержание которых не указывается.



На заседании согласовано заключение ПАО «Газпром» соглашений, указанных в приложении к решению совета директоров.



«Определить, что сведения об условиях сделок, указанных в приложении N1 к решению совета директоров, а также о лицах, являющихся их сторонами, подлежат раскрытию после совершения сделок», - отмечается в сообщении, передает finanz.ru.



На прошедшей неделе зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил ТАСС, что партнеры по «Северному потоку - 2» завершают переговоры о выборе новой модели финансирования проекта. При этом он отказался сообщить, какую именно модель могут выбрать участники проекта.



Ранее для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит «Газпрому». Предполагалось, что иностранные партнеры «Газпрома» выкупят доли в предприятии. «Газпрому» в СП должно было принадлежать 50%, германским Uniper (ранее E.ON) и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV, французской ENGIE - по 10% каждой. Соответствующую заявку компании направили германскому и польскому антимонопольным регуляторам, однако польский регулятор высказал возражения относительно создания совместного предприятия для реализации «Северного потока - 2», и соответствующая заявка была отозвана.



В настоящее время партнеры продолжают переговоры по выбору модели финансирования «Северного потока - 2».



Ввод «Северного потока - 2» намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.



Капитальные затраты оцениваются в 8 млрд евро, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро.

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