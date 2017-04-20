Специалисты Калугаэнерго провели два урока электрической грамоты в рамках выездных занятий класса ОБЖ ГУ МЧС РФ по Калужской области

Фоторепортаж с экспозиции
24 апреля 2017, 13:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» продолжает информационно-разъяснительную работу, направленную на предупреждение случаев электротравматизма со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства компании. Одна из форм этой работы – проведение внеклассных часов в кабинете ОБЖ на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ЦУКС ГУ МЧС России по Калужской области. Такую форму пропаганды электробезопасности среди школьников энергетики и спасатели используют добрый десяток лет.
Одна из форм функционирования кабинета ОБЖ - выездные занятия, которые проходят на базе школ. В апреле 2017 года энергетики и спасатели провели два таких урока в СШ № 50 школе г. Калуги. На этот раз участниками урока «электрической грамоты» стали ученики третьих классов.
После вступительной беседы ребята посмотрели учебный фильм «Когда электричество бывает опасным?». Затем с учениками была проведена викторина, по условиям которой детям предлагалось ответить на вопросы, сформулированные в доступной для детей форме. Третьеклашки не сдали ни одной ошибки.
Во время таких занятий специалисты «Калугаэнерго» уделили повышенное внимание обсуждению потенциально опасных ситуаций. Чтобы не случилось беды, энергетики детально объяснили, почему нельзя удить рыбу, разбивать лагерь, жечь костры вблизи ЛЭП, какую опасность представляют электроприборы, если использовать их в ванной комнате. Также ребятами отработывались навыки безопасного выхода из зоны «шагового напряжения».
На память об участии в уроке и для закрепления материала детям были вручены красочные закладки, календари, расписания занятий, листовки с основными правилами электробезопасности.
Надо отметить, что благодаря конструктивному взаимодействию со структурными подразделениями МЧС повышается эффективность работы по предупреждению случаев детского электротравматизма. Тысячи школьников прослушали увлекательные лекции, посмотрели убедительные видео и получили красочные сувениры на тему электробезопасности. Поэтому филиал «Калугаэнерго» и ГУ МЧС РФ по Калужской области продолжат совместную просветительскую деятельность, направленную на сохранение жизни и здоровья юных калужан.