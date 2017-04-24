Увеличилось производство медной проволоки

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
24 апреля 2017, 13:53
Рубрика: Россия
Метки: ПРОВОЛОКА, МЕДЬ
В I квартале 2017 г. выпуск в России рафинированной меди поднялся на 3,3%, сплавов на ее основе сократился на 22,7%, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.
Производство медных чешуек и порошков снизилось на 5,4%, прутков и профилей – на 28,4%, зато выпуск медной проволоки увеличился на 15%, фольги – на 89,7%, передает metalinfo.ru.