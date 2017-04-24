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Отраслевые новости: Россия

Увеличилось производство медной проволоки

Увеличилось производство медной проволоки

24 апреля 2017, 13:53
Рубрика: Россия
Метки: ПРОВОЛОКА, МЕДЬ

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В I квартале 2017 г. выпуск в России рафинированной меди поднялся на 3,3%, сплавов на ее основе сократился на 22,7%, сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики.

Производство медных чешуек и порошков снизилось на 5,4%, прутков и профилей – на 28,4%, зато выпуск медной проволоки увеличился на 15%, фольги – на 89,7%, передает metalinfo.ru.

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