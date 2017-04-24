В Минэнерго определили направления работы Межведомственного координационного совета

Заседание Межведомственного координационного совета Заседание Межведомственного координационного совета Материалы к заседанию Межведомственного координационного совета

Генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» и портала RusCable.Ru Александр Гусев вошел в состав членов Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, первое заседание которого состоялось 19 апреля в Министерстве энергетики Российской Федерации.



В заседании приняли участие более 80 представителей ведущих ведомств и компаний электротехнической, энергетической отрасли и кабельной промышленности. А его председателями выступили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр энергетики РФ Александр Новак, отметивший, что создание Межведомственного координационного совета – важный шаг, который позволит интенсифицировать диалог энергокомпаний и промышленников. Он также уточнил, что сейчас доля российского оборудования в электроэнергетической отрасли составляет около 60–70% и продолжает увеличиваться за счет ввода новых агрегатов: «Начиная с 2014 года, Минэнерго и Минпромторг проделали большую работу. Была разработана дорожная карта по реализации программы импортозамещения», что, по его словам, является важным шагом для интенсифицирования диалога энергокомпаний и промышленников.



Говоря о важности Межведомственного координационного совета, хочется отметить, что значительная роль в его работе отведена кабельной промышленности — ведь сейчас это одно из приоритетных и перспективных направлений, работа по которому станет вестись еще активнее.



В ходе мероприятия с докладом по вопросам модернизации и строительства новых объектов электроэнергетики выступил Павел Сниккарс – директор Департамента развития электроэнергетики; заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков поднял тему развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, а специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, ответственный секретарь МКС Сергей Шматко рассказал о структуре совета и плане работ на 2017 год.



По итогам заседания были определены задачи Межведомственного координационного совета и сроки их выполнения. Главная задача – подготовка «дорожных карт» по развитию направлений и график работ с ними, а также мероприятия по снижению зависимости от импортного оборудования и комплектующих. Также сформированы межведомственные рабочие группы по дальнейшему взаимодействию в развитии энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, по следующим направлениям: энергетическое машиностроение (модератор — Сергей Петелин, заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»), силовая электротехника (модератор — главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев), кабельно-проводниковая продукция и материалы (модератор — заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» Сергей Сергеев), возобновляемая и альтернативная энергетика, малая и распределенная генерация (модерирует группу член правления и главный инженер ПАО «Русгидро» Борис Богуш), развитие крупного газотурбостроения (модератор — член Правления, руководитель блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Юрий Шаров), автоматизированные системы управления и комплексная безопасность (в роли модератора — член Правления и руководитель блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» Павел Оклей), нормативное регулирование (модерирует директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак).



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