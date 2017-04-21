В Самаре подведены итоги первых межрегиональных соревнований профессионального мастерства "Т Плюс" среди персонала тепловых сетей

Фоторепортаж
24 апреля 2017, 13:39
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
21 апреля в Самаре были отмечены сильнейшие работники тепловых сетей из 13 регионов присутствия компании «Т Плюс». Команда Территориального управления по теплоснабжению г.Тольятти, отстаивавшая честь «Т Плюс Самара», завоевала «серебро». «Золотые» медали у команды Оренбургского филиала «Т Плюс».
На протяжении всей минувшей недели в Самаре соревновались в профессиональном мастерстве специалисты тепловых сетей из 13 регионов – Самарской, Оренбургской, Саратовской, Владимирской, Ульяновской, Нижегородской, Кировской и Свердловской областей, а также республик Коми, Мордовия, Марий Эл и Чувашия, Удмуртия и Пермского края. Теплоэнергетики крупнейшей частной энергокомпании прошли 5 этапов, среди которых были как теоретические, так и практические упражнения. В частности, проверялись знания нормативной документации, навыки по плановому ремонту коммуникаций, умения сотрудников теплосетей оперативно и правильно реагировать на внештатные ситуации с теплоснабжением потребителей, а также грамотно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
«Мы изначально усложнили этапы соревнований, чтобы в реальных условиях нашим специалистам было проще справиться с подобными вызовами. Свою лепту внесла и погода: в дни соревнований шел дождь и снег. Несмотря на это, многие команды показали очень высокий уровень подготовки. Конечно же, есть моменты, на которые необходимо будет обратить внимание в последующем. Именно на них мы сделаем особый акцент при дальнейшей работе по повышению квалификации персонала тепловых сетей», - отметил главный судья соревнований – руководитель департамента тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Антон Волохов.
Победителями первых соревнований профессионального мастерства среди персонала тепловых сетей «Т Плюс» стали:
1 место – команда Оренбургского филиала (1385,214 балла)
2 место – команда Самарского филиала (1310 баллов)
3 место – команда Саратовского филиала (1290,904 балла)
В персональном зачете также были определены лучшие по профессии:
Диспетчер тепловых сетей – Рустам Керимджанов (Свердловский филиал)
Мастер эксплуатационного района – Андрей Манихин (Оренбургский филиал)
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей – Константин Сироткин (Оренбургский филиал)
Стропальщик – Арсений Зорин (Оренбургский филиал)
Электрогазосварщик – Владимир Балашов (Самарский филиал)
В филиалах компании «Т Плюс» регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства персонала, которые позволяют оценить уровень профессионализма работников, осуществить обмен передовым опытом по оперативному управлению основным оборудованием, способствуют повышению качества и надежности эксплуатации энергетического оборудования. В частности, в сентябре 2016 года на Самарской ТЭЦ прошли Соревнования профессионального мастерства оперативного персонала электростанций группы «Т Плюс», собравшие коллективы 59 станций компании. Лучшей командой по итогам состязаний стала сборная ТЭЦ ВАЗа (Тольятти) – «Т Плюс Самара».