В рамках "Недели без турникетов" на энергообъектах "Ставропольэнерго" побывало более 200 студентов энергофакультетов

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» активно включился во Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов», которая проходит на Ставрополье при поддержке регионального министерства энергетики, промышленности и связи. Это – целый комплекс мероприятий, по профориентационному информированию о деятельности ведущих предприятий России, популяризации профессий и специальностей, востребованных на промышленном производстве; знакомство школьников, студентов и их родителей с работой производств, расположенных в их регионе.



Ознакомительные лекции и экскурсии для двух сотен студентов Северо-Кавказского Федерального Университета, Ставропольского государственного аграрного университета и Ставропольского колледжа связи, готовящих специалистов в области электроэнергетики, были проведены сотрудниками Западных электрических сетей (ЗЭС) филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго». Заместитель главного инженера ЗЭС Иван Соловьев рассказал студентам об истории создания энергокомпании, отметившей в прошлом году свой 80-летний юбилей, продемонстрировала видеофильм о легендарной ГЭС «Белый Уголь», прославившей ставропольскую энергокомпанию не только на всю Россию, но и на весь мир как первый прообраз мировой энергосистемы.

Подробно Иван Соловьев остановился и на характеристике современных энергообъектов, сделал акцент о ежегодной практике лучших студентов энергофакультетов в составе стройотрядов, работающих летом в филиалах МРСК Северного Кавказа.



Мастер Ставропольской группы подстанций Службы подстанций ЗЭС Александр Ачкасов показал будущим энергетикам действующую с 60-х годов XX века подстанцию 110 кВ «Западная» и современную ПС 110 кВ «Центральная», построенную несколько лет назад. Ребята имели возможность не только задавать любые вопросы, внимательно осматривать энергообъекты, но и делать фотографии на память. Как правило, отмечают опытные энергетики, личные посещения энергообъектов оставляют большие впечатления и подкрепляют теоретические знания, полученные будущими энергетиками на лекциях.



Заместитель главного инженера ЗЭС Иван Соловьев подчеркнул, что по статистике около 2/3 выпускников вузов ни разу не были на предприятиях реального сектора экономики в своем городе и регионе, имеют слабое представление о действующем производстве и чем они в будущем будут заниматься. Подобные экскурсии очень полезны студентам для того, чтобы познакомить их с предприятиями и профессиями, востребованными на современном промышленном производстве, показать реальные рабочие места и условия труда.



Ежегодное участие будущих энергетиков в производственной практике на энергообъектах филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» позволяет заложить прочную основу для формирования кадрового резерва из молодых специалистов.