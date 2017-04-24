Василий Осьмаков рассказал о роли цифровых технологий в промышленности

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков выступил в ходе сессии, посвященной вопросам развития цифровых технологий в ключевых секторах экономики, на полях Красноярского экономического форума.



Замглавы Минпромторга России отметил, что происходящие изменения, связанные с цифровизацией и переходом на новый технологический уклад, размывают само понятие «промышленности» в классическом его понимании. Новые индустриальные «игроки» производят уже не товар или «железо», а услуги и сервис. Стираются и отраслевые границы. Например, создание инженерного программного обеспечения или разработку PLM-систем можно отнести как к сфере IT-технологий, так и к производству средств производства.



"Маржа и добавленная стоимость «уходят» от железной в сервисную составляющую, меняя всю цепочку разработки, производства и продажи продукции. Это серьезный вызов для отечественного машиностроения и самого государства, которое вынуждено адаптировать под новые задачи свой традиционный инструментарий работы с промышленностью", – сказал Василий Осьмаков.



Индустриальной базой и основным механизмом продвижения передовых решений в производство становится дорожная карта «Технет» Национальной технологической инициативы, в рамках которой реализуются проекты, основанные на принципах цифровизации. По словам Василия Осьмакова, главной задачей в этом направлении является выработка стандартов цифрового производства и «фабрик будущего», а также создание своего рода «бенчмарка», позволяющего определить, соответствует ли система работы предприятия новой производственной парадигме.



Говоря о параллельном развитии инструментов господдержки, замминистра указал на целесообразность софинансирования проектов по конечному результату, то есть, в зависимости от того, насколько они отвечают требованиям цифровой экономики или «Индустрии 4.0».



Более детально тема управления проектами обсуждалась на отдельной сессии Красноярского экономического форума «Повышение эффективности проектной деятельности в государственном управлении». Василий Осьмаков поделился опытом организации проектной деятельности в Минпромторге России и отметил, что внедрение этих принципов меняет систему мотивации госслужащих, и подчеркнул необходимость согласования методологии проектного управления с федеральным законодательством о государственной службе и Бюджетным кодексом.



"В этом году мы завершили формирование ведомственного координационного органа по проектному управлению. Его работа будет способствовать развитию новых идей и инициатив внутри министерства и поможет реализовать их на практике", – сказал Василий Осьмаков.