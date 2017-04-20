"Вологдаэнерго" получили разрешение на строительство главного объекта на цифровой ПС 110 кВ "Южная"

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») получили разрешении на строительство главного энергообъекта-второго пускового комплекса по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ Южная в Зашекснинском районе в Череповце».



Напомним, что данный объект отнесен к числу национальных приоритетных объектов и будет реализован в цифровом исполнении с внедрением системы автоматизированной защиты и управления подстанциями нового поколения (АСЗУ iSAS).



Весь проект разделен на четыре пусковых комплекса. На сегодняшний день энергетики уже построили и ввели в эксплуатацию первый и третий пусковые комплексы: ВЛ 10 кВ Матинга с КТП 10/0,4 и ВЛ 110 кВ Юг 1,2.



«Накануне мы получили разрешение от Мэрии Череповца на строительство второго пускового комплекса, который и носит название 110/35/10 кВ Южная, другими словами, мы начали строить саму подстанцию-схему выдачи мощности потребителям. Мощность двух трансформаторов 40 МВА каждый. После ввода в работу второй пусковой комплекс станет основным источником электроснабжения Зашекснинского района города Череповца, также это позволит снять все ограничения на подключение новых потребителей», - сказал заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Вологдаэнерго» Вячеслав Попов.



В настоящее время энергетики приступили к формированию площадки будущего второго пускового комплекса, а также к закладке фундамента силовых трансформаторов, здания общеподстанционного пункта управления, который будет совмещен с закрытым распределительным устройством.



«Несмотря на то, что реализация самого важного для филиала инвестиционного проекта динамично развивается, основные строительно-монтажные работы впереди. Уже пройдены все конкурсные процедуры на поставку силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, заземлителей 110 кВ. Это энергооборудование прибудет на объект в июне», - резюмировал Вячеслав Попов.



Что касается четвертого пускового комплекса ВЛ 35 кВ Ирдоматка, Домозерово (в габаритах 110 кВ) - начаты организационные процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Он будет реализован в 2018 году, и его строительство не влияет на выдачу мощности потребителям Зашекснинского района города Череповца, а предназначен для увеличения надежности электроснабжения по сети 35 кВ для Череповецкого района.

