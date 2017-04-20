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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Вологдаэнерго" получили разрешение на строительство главного объекта на цифровой ПС 110 кВ "Южная"

Вологдаэнерго получили разрешение на строительство главного объекта на цифровой ПС 110 кВ Южная

24 апреля 2017, 14:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») получили разрешении на строительство главного энергообъекта-второго пускового комплекса по инвестиционному проекту «Строительство ПС 110/35/10 кВ Южная  в Зашекснинском районе в Череповце».
 
Напомним, что данный объект отнесен к числу национальных приоритетных объектов и будет реализован в цифровом исполнении с внедрением системы автоматизированной защиты и управления подстанциями нового поколения (АСЗУ iSAS).
 
Весь проект разделен на четыре пусковых комплекса. На сегодняшний день энергетики уже построили и ввели в эксплуатацию первый и третий пусковые комплексы: ВЛ 10 кВ Матинга с КТП 10/0,4 и ВЛ 110 кВ Юг 1,2.
 
«Накануне мы получили разрешение от Мэрии Череповца на строительство второго пускового комплекса, который и носит название 110/35/10 кВ Южная, другими словами, мы начали строить саму подстанцию-схему выдачи мощности потребителям. Мощность двух трансформаторов 40 МВА каждый. После ввода в работу второй пусковой комплекс станет основным источником электроснабжения Зашекснинского района города Череповца, также это позволит снять все ограничения на подключение новых потребителей», - сказал заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Вологдаэнерго» Вячеслав Попов.
 
В настоящее время энергетики приступили к формированию площадки будущего второго пускового комплекса, а также к закладке фундамента силовых трансформаторов, здания общеподстанционного пункта управления, который будет совмещен с закрытым распределительным устройством.
 
«Несмотря на то, что реализация самого важного для филиала инвестиционного проекта динамично развивается, основные строительно-монтажные работы впереди. Уже пройдены все конкурсные процедуры на поставку силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, заземлителей 110 кВ. Это энергооборудование прибудет на объект в июне», - резюмировал Вячеслав Попов.
 
Что касается четвертого пускового комплекса ВЛ 35 кВ Ирдоматка, Домозерово (в габаритах 110 кВ) - начаты организационные процедуры по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Он будет реализован в 2018 году, и его строительство не влияет на выдачу мощности потребителям Зашекснинского района города Череповца, а предназначен для увеличения надежности электроснабжения по сети 35 кВ для Череповецкого района.
 

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"

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