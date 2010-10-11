ZTT непрерывно совершенствуется

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
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24 апреля 2017, 18:00
Рубрика: Новости компаний
Метки: ZTT, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ФОТОНИКА, СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ
5 апреля 2017 года, КНР, г. Наньтун, группа компаний ZTT (ZTT) - ведущий мировой производитель кабельных систем, поставила подводный композитный трёхфазный кабель на 220 кВ передаваемой мощностью 400 МВт с оптическим волокном для прибрежной ветроэнергетической станции (ВЭС), протяженностью 24,5 км. ZTT установила рекорд в Китае по длине подводного композитного трёхфазного кабеля на 220 кВ с оптикой.
В последние годы ZTT добилась замечательных результатов в производстве подводных высоковольтных кабелей (EHV). Эти результаты основываются на передовой технологии производства и строгом контроле качества. Специалисты ZTT разработали новый тип подводного длинномерного композитного трёхфазного кабеля с оптическими волокнами (EHV 3C), который был успешно применён в ряде проектов для офшорных ветроэнергетических станций. Кроме того, ZTT – это единственный производитель, который успешно выполняет подобные проекты в Китае.
ВЭС Бинхай на 400 МВт находится в районах прибрежных вод Северного Бинхая. К ВЭС Бинхай подключена буровая установка на АС 220 кВ, расположенная в середине ветропарка. Общая установленная мощность системы составила 400 МВт, и потребляемая мощность дожимной станции рассчитана на 400 МВт. Подключение к ветротурбинам ВЭС осуществляется по подводному кабелю на АС 35 кВ, далее от главного повышающего трансформатора, по двум подводным кабелям на АС 220 кВ энергия передается в центр централизованного управления. Для этого проекта ZTT поставила подводные композитные кабели с оптическими волокнами EHV 3C на АС 220 кВ и на АС 35 кВ.
17-го декабря 2016 года ZTT достигла новых технических успехов в мире: соединила два больших подводных композитных кабеля с оптическими волокнами AC на 500 кВ с помощью гибкого соединения и первой в Китае разработала трехжильный подводный кабель АС на 220 кВ, включая гибкие соединения (заводские муфты).
Успешная поставка самого длинного в Китае подводного композитного трёхфазного кабеля с оптическими волокнами EHV 3С на АС 220 кВ ещё больше укрепила позиции ZTT в промышленном сегменте в мире. Группа компаний ZTT и в будущем планирует вносить свой вклад в строительство оффшорных ВЭС в мире.