За 1 квартал 2017 года энергетики "МРСК Урала" выявили в Свердловской области хищений электроэнергии более, чем на 3 миллиона киловатт-часов

С января по апрель на территории Свердловской области специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» провели 318 рейдов по выявлению неучтенного потребления электроэнергии. Всего проверка прошла в 295 населенных пунктах.



Энергетики посетили порядка 9200 тысяч жителей региона, а также юридические лица. В рейдах было задействовано более 400 сотрудников – персонал подразделений транспорта электроэнергии, оперативный персонал и представители служб безопасности семи производственных отделений филиала «Свердловэнерго», а также сотрудники полиции.



В результате было выявлено более 2 миллионов киловатт-часов неучтенной электроэнергии среди физических лиц и порядка 750 тысяч киловатт-часов неучтенного потребления электроэнергии среди юридических лиц. По итогам рейдов наибольшее количество фактов неучтенного электропотребления зафиксировано в бытовом секторе. Энергетики составили 399 актов.



Подавляющее большинство нарушителей используют давно известные методы хищения электроэнергии. Самыми распространенными из них остаются: получение электроэнергии в обход счетчика, набросы на провода воздушных линий электропередачи, повреждение или перепрограммирование приборов учета для искажения данных о реальном объеме потребления, монтаж специальных устройств в приборы учета с целью занижения объемов потребленной электроэнергии.



Все технологии и методы хищения электроэнергии известны специалистам «МРСК Урала». Энергетики компании обладают исчерпывающими диагностическими методами для выявления воровства. Избежать фиксации нарушений жителям практически не удается.



Стоит отметить, что мероприятия по выявлению и пресечению фактов неучтенного электропотребления проводятся с целью повышения качества и надежности электроснабжения потребителей Свердловской области и снижения потерь электроэнергии в электрических сетях. В ходе рейдов энергетики обращают внимание населения не только на материальные, но и на социальные последствия несанкционированного использования электроэнергии. Зачастую, получая обращения от жителей на низкое качество электроснабжения, выезжая на место, персонал энергокомпании сталкивается с одной и той же проблемой – соседи добросовестных потребителей попросту воруют электроэнергию, тем самым оказывая негативное влияние на надежность электроснабжения.



Во 2 квартале 2017 года энергетики филиала «Свердловэнерго» запланировали проведение 243 рейдов. В основном, речь идет о территориях, на которых специалисты компании наблюдают наиболее сложную картину с точки зрения хищения электроэнергии.



Если оперировать цифрами, то по итогам 2016 года в контуре всей функциональной ответственности «МРСК Урала» сотрудниками было зафиксировано более 9 тысяч случаев безучетного потребления электроэнергии, включая случаи самовольного подключения к сети. В 2015 году данный показатель составлял 8 073 случая. За первый квартал 2017 года специалистами энергокомпании уже зафиксировано 1 152 случая безучетного потребления электроэнергии в Челябинской, Свердловской областях и Пермском крае.



Ущерб ОАО «МРСК Урала» от кражи электроэнергии в 2016 году составил более 222 млн рублей. Для сравнения в 2015 году сумма была на уровне 206 млн рублей. Помимо привлечения физических и юридических лиц за административное правонарушение, энергетики «МРСК Урала» продолжают работу по возбуждению уголовных дел за хищения электроэнергии.