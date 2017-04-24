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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел первое заседание организационного комитета форума "Российская энергетическая неделя"

Александр Новак провел первое заседание организационного комитета форума Российская энергетическая неделя

25 апреля 2017, 09:02
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак совместно с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым провели первое заседание  организационного комитета по подготовке международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН), в котором приняли участие представители подразделений Администрации Президента Российской Федерации, министерств и ведомств, крупнейших энергетических компаний и Правительства Москвы.

Форум пройдет в Москве в период с 3 по 7 октября т.г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 27 сентября 2016 г. № 2026-р. Оператором Форума выступит Фонд «Росконгресс».

Открывая заседание, председатель оргкомитета Форума Александр Новак отметил: «Уверен, что Российская энергетическая неделя сможет быстро найти свое место в календаре международных мероприятий в соответствии с ролью нашей страны в мировой энергетике. Такая площадка необходима ТЭКу, нашим компаниям и экспертам. Уже в этом году РЭН станет самым важным и крупным мероприятием в России по энергетической тематике».

«Российская энергетическая неделя позволит объединить лидеров отрасли на глобальной коммуникационной площадке, обсудить актуальные направления развития, вызовы, с которыми сталкивается современный энергетический сектор, будет способствовать расширению международного сотрудничества в данной сфере», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

По итогам обсуждения было принято решение об утверждении плана подготовки Форума с участием крупнейших энергетических компаний, а также шести основных направлений деловой программы РЭН:

  1. Развитие газовой отрасли;
  2. Развитие нефтяной отрасли;
  3. Развитие нефтехимии;
  4. Развитие угольной отрасли;
  5. Развитие электроэнергетики:
    • электросетевого комплекса;
    • атомной энергетики;
    • тепловой генерации и теплоснабжения;
    • гидроэнергетики и ВИЭ;
  6. Энергосбережение и повышение энергоэффективности.

На полях Форума пройдут заседания министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), ряда правительственных и межправительственных комиссий, Всероссийское совещание по итогам подготовки субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. и другие мероприятия. Часть мероприятий по тематике развития газовой отрасли Форума будет синхронизирована с программой Международного газового форума, который состоится в Санкт-Петербурге.

Рабочая группа по подготовке деловой программы под руководством заместителя председателя оргкомитета – заместителя Министра энергетики Российской Федерации Антона Инюцына в мае и июне рассмотрит поступающие предложения научных и деловых кругов, федеральных и региональных органов власти, экспертов. 

Следующее заседание оргкомитета РЭН состоится 31 мая с.г. на полях Петербургского международного экономического форума.

Компания: Министерство энергетики РФ

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