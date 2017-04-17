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Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с Росаккредитацией

Алюминиевая Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с Росаккредитацией

25 апреля 2017, 16:43
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

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Алюминиевая Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Подписание соглашения состоялось в рамках Красноярского экономического форума.

Подписанный документ направлен на повышение уровня доверия к результатам оценки соответствия и обеспечения безопасности алюминий содержащей продукции, находящейся на рынке Российской Федерации. Основной целью документа является углубление взаимодействия в сфере аккредитации с целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в деятельности аккредитованных лиц.

Важным положением соглашения является возможность привлечения по запросу Росаккредитации специалистов Алюминиевой Ассоциации в состав экспертных групп, проводящих аккредитацию заявителей в качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также к проведению внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц.

Компания: Алюминиевая Ассоциация
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