Алюминиевая Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с Росаккредитацией

Фоторепортаж
25 апреля 2017, 16:43
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Алюминиевая Ассоциация подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация). Подписание соглашения состоялось в рамках Красноярского экономического форума.
Подписанный документ направлен на повышение уровня доверия к результатам оценки соответствия и обеспечения безопасности алюминий содержащей продукции, находящейся на рынке Российской Федерации. Основной целью документа является углубление взаимодействия в сфере аккредитации с целью предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в деятельности аккредитованных лиц.
Важным положением соглашения является возможность привлечения по запросу Росаккредитации специалистов Алюминиевой Ассоциации в состав экспертных групп, проводящих аккредитацию заявителей в качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий, а также к проведению внеплановых проверок в рамках осуществления федерального государственного контроля за деятельностью аккредитованных лиц.