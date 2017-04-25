Более двух тысяч фактов воровства электроэнергии пресекли дагестанские энергетики в марте

В управляемом МРСК Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания» подвели итоги борьбы с неучтенным потреблением электроэнергии за март 2017 г.



В общей сложности энергетиками было составлено 2 060 актов на сумму 73,72 млн рублей. Недобросовестными потребителями было украдено 31,95 млн кВт.ч – этого объёма электроэнергии вполне хватило бы для обеспечения потребностей в электроснабжении жителей Махачкалы со всеми ее пригородами в течение недели.



Больше всего нарушений было выявлено в части безучетного потребления электроэнергии. Составлено порядка 1 936 актов с суммарным потреблением 30,89 млн кВт.ч на сумму 71,12 млн рублей, в том числе за предыдущие периоды.



Наибольшее число нарушений было выявлено в Унцукульских районных электрических сетях, где задокументирован 151 акт на сумму 2,96 млн рублей. Не отстают и в Левашинских электрических сетях, где энергетиками во время плановых обходов оформлено 129 актов на сумму более 2,2 млн рублей. В Сергокалинских электрических сетях по итогам марта составлено 125 актов на более чем 2 млн рублей, что тоже говорит об активных рейдовых мероприятиях.



Что же касается бездоговорного потребления, то в марте было составлено 124 акта на потребление 1,06 млн кВт.ч на сумму 2,6 млн рублей.



В марте пойманные на воровстве электроэнергии потребители оплатили 1 501 акт безучетного потребления на общую сумму 43,9 млн рублей и 74 акта бездоговорного потребления на сумму 1,02 млн рублей.



С остальных нарушителей задолженность будет взыскиваться принудительно, в судебном порядке, с возложением на виновных всех судебных расходов.

Энергетики напоминают, что хищения электроэнергии провоцируют сбои в электроснабжении и становятся причиной перепадов напряжения в сети, а также могут привести к серьезной электротравме самого вора и окружающих.