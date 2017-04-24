Денис Мантуров: за последние 4 года европейский бизнес создал более 200 новых производств в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров провел деловой ужин с представителями Ассоциации европейского бизнеса и Союза немецких машиностроителей в Ганновере, в ходе которого стороны обсудили реализацию российско-германских промышленных проектов и вопросы сотрудничества в сфере инвестиций.



Министр отметил положительную динамику развития бизнеса в России, а так же поделился ожиданиями о росте промышленного производства на следующий год.



«Если брать результат последних четырех лет: с 2012 по 2016 год, европейский бизнес создал более 200 новых производств в России. Конкретно предприятий из Германии – 55 новых производств. Мне кажется, неплохой результат и положительная тенденция», - сказал глава Минпромторга России.



По словам Дениса Мантурова это говорит о том, что российская экономика постепенно восстанавливается.



"Мы это видим на цифрах по ВВП, по индексам промышленного производства. По результатам первого квартала мы получили уже небольшой плюс и рассчитываем по результатам этого года выйти на рост промышленного производства примерно в 2%", - сообщил Министр.



Говоря об инструментах и возможностях, которые сегодня открываются для бизнеса, Денис Мантуров подчеркнул:



«Мы никогда не ставим разницы и границ между российским или иностранным бизнесом. Для нас главным критерием является уровень локализации и уровень импортозамещения, который компании реализовывают в рамках своих стратегий. Естественно, мы не ставим перед собой абсолютной задачи полностью локализовать продукцию, это все зависит от того, насколько это выгодно и насколько это принципиально важно с точки зрения стратегии национальной безопасности».



Глава Минпромторга России отметил, что экономическая и промышленная политика должна выстраиваться в диалоге с бизнесом. В ходе встречи обсуждались вопросы реализации российско-германских проектов, а также идеи и предложения, связанные с развитием европейского бизнеса в России.



«Мы всегда идем на встречу в тех решениях и тех подходах, которые есть у предпринимательского сообщества» - отметил Министр.