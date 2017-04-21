Добровольная сертификация в системе ГАЗПРОМСЕРТ

Фоторепортаж с экспозиции
25 апреля 2017, 16:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена сертификация на соответствие системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ и получены следующие сертификаты соответствия:
- № ГО00.RU.1335.H00526, срок действия с 03.04.2017 г. по 02.04.2020 г., на кабели контрольные, не рспространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марок КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS,КВВГнг(А)-LS-Т,КВВГЭнг(А)-LS-Т на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ,ТУ 16.К71-310-2001, серийный выпуск.
- № ГО00.RU.1335.H00527 , срок действия с 03.04.2017 г. по 02.04.2020 г., на кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 кВ марок ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-Т, ВВГЭнг(А)-LS-Т, ВБШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS-Т, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS-T;
на кабели силовые с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 1 кВ марок ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS-Т, ВВГЭнг(А)-LS-Т, ВБШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS-Т, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS-T.ТУ 16.К71-310-2001, серийный выпуск.