ЕЭСК подключила к сетям более 400 новых абонентов в 1 квартале 2017 года

Екатеринбургская электросетевая компания подвела итоги работы по технологическому присоединению за первый квартал 2017 года. С начала года в АО «ЕЭСК» заключено почти 400 новых договоров на технологическое присоединение. Вместе с тем за 3 месяца энергетики исполнили обязательства и подключили к сетям более 400 новых потребителей общей мощностью 24 МВт, в том числе ряд социально значимых объектов.



Так, энергетики вошли в активную стадию строительства электросетевой инфраструктуры в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. С начала года АО «ЕЭСК» обеспечило электроснабжение 7 участков улично-дорожной сети, прилегающей к центральному стадиону в районе улиц Московская, Татищева, Соединительная, Пестеревского переулка и Верх-Исетского бульвара, а также подземного паркинга под ул. Татищева.



Среди других социально значимых объектов, присоединенных в начале 2017 года, православный храм с воскресной школой в поселке Садовый, два детских сада на улицах Восточная и Союзная, здание Свердловского референтного центра Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ул. Мостовая. Кроме того, АО «ЕЭСК» осуществило включение электросетевых объектов второй очереди жилой застройки в поселке Мичуринский.



77 % новых присоединений выполнено для заявителей льготной категории, подключающих объекты до 15 кВт за 550 рублей.



Отметим, что повышение уровня клиентоориентированности является одной из ключевых и постоянных задач АО «ЕЭСК». Для удобства клиентов на сайте компании успешно функционирует сервис онлайн-подачи заявки на технологическое присоединение. По итогам 1 квартала 2017 года через «Личный кабинет» было подано 180 заявок, то есть каждая четвертая из общего числа.



Для решения спорных ситуаций, связанных с подключением к сетям, в компании практикуется проведение контрольных комиссий по технологическому присоединению. Любой клиент может обратиться с заявкой на рассмотрение его вопроса в таком формате. С начала года состоялось два подобных заседания с участием 4 клиентов.



Добавим, что, в свою очередь, АО «ЕЭСК» проводит активные мероприятия по взысканию дебиторской задолженности с клиентов, объекты которых своевременно присоединили к электросетям, но работы по технологическому присоединению не были оплачены в срок. В 2017 году один из крупнейших должников оплатил основную задолженность на общую сумму более 3,4 млн рублей и неустойку в размере 1, 37 млн рублей. АО "ЕЭСК" выполнило свои обязательства для контрагента еще в 2015 году.