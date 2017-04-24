Энергокомплекс: плотный график ремонтов

Около 103 миллионов рублей выделено в 2017 году на ремонтную кампанию в филиале АО «Тюменьэнерго» «Энергокомплекс». Основная часть мероприятий будет завершена к концу сентября.



В течение первого квартала, пока была возможность добраться до энергообъектов по зимникам, ремонты прошли на линиях электропередачи, расположенных в труднодоступной местности. Так, на ВЛ 110 кВ «КГТС – Белоярская» пять опор перенесены на новые фундаменты.



В начале весны специалисты приступили к замене масляных выключателей на элегазовые на подстанции 110/35/6 кВ «Ем-Ёговская». В течение ближайших месяцев еще 26 устаревших выключателей заменят на современные экологичные на ПС 220/110/10 «Вандмтор» и ПС 110/10 «Верхнеказымская». На подстанциях 110/35/6 кВ «ЦПС Южный» и «Ендырская» идет капремонт разъединителей 110 кВ с заменой фарфоровой опорно-стержневой изоляции на полимерную, завершатся все мероприятия в июле этого года. По информации начальника службы эксплуатации и ремонта подстанций «Энергокомплекса» Сергея Оспенникова, за последние десять лет в филиале заменено на полимерную 78% опорно-стержневой изоляции в составе разъединителей: «Как показала практика, в отличие от фарфоровой изоляции полимерная не подвержена разрушению, что делает её надежной и безопасной для оперативного и ремонтного персонала при оперировании разъединителями». Также в ходе ремонтной кампании специалисты филиала выполнят капитальный ремонт трёх силовых трансформаторов 110 кВ с заменой высоковольтных вводов, переключающих устройств РПН, радиаторов, трансформаторного масла.



Специалисты службы релейной защиты и автоматики оснастят микропроцессорными терминалами ТОР-110 ИЗН 01 подстанцию 110/10 кВ «Кварц». Эта мера необходима для защиты оборудования от однофазных замыканий на землю.



У персонала службы эксплуатации и ремонта высоковольтных линий график работы также будет плотным: на пяти линиях электропередачи предстоит усилить 350 свайных фундаментов, на ВЛ 110 кВ «Красноленинская – Каменная» – установить гасители вибрации и спиральную арматуру. Для того, чтобы предотвратить случаи падения веток и деревьев на провода, в зоне ответственности филиала будет расчищено и расширено до нормативных размеров около 1100 га просек ЛЭП. Все древесные отходы при этом будут утилизированы с помощью мульчера.



Реализация всех мероприятий ремонтной кампании позволит филиалу «Энергокомплекс» качественно работать в очередной осенне-зимний период и в полной мере выполнять свои обязательства перед потребителями.