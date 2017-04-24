ФСК ЕЭС укрепила электроснабжение Магнитогорска

Фоторепортаж
25 апреля 2017, 17:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») завершила первый этап ремонта линии электропередачи 220 кВ «Троицкая ГРЭС – ПС 90» 2 цепь для повышения надежности электроснабжения потребителей города Магнитогорска, в том числе предприятий металлургического комплекса.
На воздушной линии заменили более 60 км грозозащитного троса, проведены верховые осмотры опор и регулировка искровых промежутков.
В 2017 году в Челябинской области энергетики повысят защищенность от воздействия грозовых разрядов еще у трех энергообъектов. Планируется заменить 200 км грозотроса на воздушных линиях 220 кВ «Троицкая ГРЭС — ПС 90» 2 цепь (2 этап), «КС19 – Чебаркуль», «Чебаркуль – Шагол», а также на кабельно-воздушной линии 500 кВ «Южноуральская ГРЭС-2 –Шагол».