Команда Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) оказалась в числе сильнейших на соревнованиях профмастерства оперативного персонала тепловых сетей группы "Т Плюс"

Команда Свердловского филиала группы «Т Плюс», сформированная из специалистов Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), оказалась в числе сильнейших на соревнованиях профмастерства оперативного персонала тепловых сетей группы «Т Плюс». По результатам личного зачета представитель ЕТК Рустам Керимджанов признан лучшим по профессии «Диспетчер тепловой сети».



Участниками профессиональных состязаний стали 13 сборных из разных регионов присутствия группы «Т Плюс». Свои навыки и умения энергетики показывали на протяжении трех дней на пяти соревновательных этапах. Так, диспетчер решал задачи по оперативным переключениям при нормальном режиме работы оборудования теплосети и в аварийных ситуациях. На этапе ремонта участка тепловой сети с применением грузоподъемных механизмов основная нагрузка легла на слесарей и электрогазосварщика - в крайне сжатое время оперативному персоналу требовалось оформить наряд-допуск, погрузить и разгрузить автокраном трубу (по заданию работы проводились вблизи линии электропередачи), сварить трубу. В ходе теоретических испытаний вся команда проверяла знания нормативно-технической документации. Все вместе проводили работы по отключению поврежденного участка теплосети и оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях - пришлось попотеть, поднимая грузовой манекен из тепловой камеры и дважды реанимируя тренажер Гошу. В одном случае для отработки навыков непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких, в другом - при травмировании ноги.



Лучший результат свердловская команда показала при выявлении нарушений требований нормативно-технической документации в действиях персонала и техническом состоянии оборудования - работали с видеосюжетами, отснятыми на реальном оборудовании теплоснабжающих и теплосетевых организаций. По итогам этого этапа три из пяти участников команды заняли первые места в личном зачете по своим профессиям.



«Соревнования получились интересными, потому что условия максимально приближены к реальным: дождь, снег, пронизывающий ветер, низкая температура, сварку заканчивали в темноте - фонари пришлось таскать. Специалисты нашей компании показали максимум того, что могли. Мы выступили среди лучших команд, показали хороший результат. Подготовка наших ребят достойна уважения. Важно, что ребята поддерживали друг друга. Когда выступал, например, диспетчер, вся команда была рядом. Когда выступали на других этапах, где не было предусмотрено участие диспетчера, он в первых рядах наблюдал за каждым действием сварщика. Элемент дружбы, сотрудничества эти соревнования прививают. Я горжусь ребятами», - отметил главный инженер ЕТК, руководитель команды Юрий Григорьев.