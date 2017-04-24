"Ленэнерго" победило в конкурсе "КонТЭКст"

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
25 апреля 2017, 09:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») стало победителем отраслевого PR-конкурса «КонТЭКст» в номинации «Проекты по информационному сопровождению» за PR-сопровождение Межрегиональных соревнований по профессиональному мастерству, проходивших в Ленинградской области с 24 по 29 июля 2016 года.
Проект «Ленэнерго» стал одним из 11 лучших PR-проектов со всей России, удостоенных наград на конкурсе «КонТЭКст» в 2017 году. В общей сложности в конкурсе участвовало более 80 компаний из различных сегментов топливно-энергетического комплекса России.
Межрегиональные соревнования по профессиональному мастерству, организованные ПАО «Россети», проходили в период с 24 по 29 июля 2016 года на территории учебного-тренировочного комплекса ПАО «Ленэнерго» в Терволово (Гатчинский район Ленинградской области). По итогам соревнований вышло более 250 публикаций, теле- и радиосюжетов, посвященных соревнованиям, в специализированных и общественно-политических региональных и федеральных СМИ.
Конкурс «КонТЭКст» проводится при поддержке Минэнерго России с 2009 года и объединяет несколько направлений: конкурсы коммуникационной деятельности компаний, PR-проектов компаний, корпоративной прессы и отраслевых СМИ, сайтов и digital-проектов компаний, корпоративных календарей, журналистов энергетического пула, а также экспертов ТЭК.
Церемония награждения лауреатов состоялась 22 апреля 2017 года в Москве в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня». В церемонии приняли участие представители Государственной Думы РФ, Минэнерго России, Союза журналистов России, Российской Ассоциации по связям с общественностью и руководители компаний ТЭК.