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МА "ТРАВЭК": до 15 мая проводится регистрация участников на конференцию "Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики"

МА ТРАВЭК: до 15 мая проводится регистрация участников на конференцию Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики

25 апреля 2017, 17:50
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ТРАВЭК

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Международная Ассоциация ТРАВЭК информирует, что до 15 мая 2017 года продлена регистрация участников на конференцию «Силовые и распределительные трансформаторы. Реакторы. Системы диагностики».

На конференции свои новейшие разработки представят руководители и технические специалисты ведущих предприятий-изготовителей электроэнергетического оборудования, представители научно-исследовательских и проектных организаций, в том числе организаций-членов Ассоциации ТРАВЭК: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», Завод «ИЗОЛЯТОР», ФГУП ВЭИ, ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», ООО «Тольяттинский Трансформатор», ПАО «ВИТ» (Украина), ENPAY Transformer Components (Турция), ООО НИЦ «ЗТЗ Сервис» (Украина). С докладами на конференции выступят представители основных заказчиков электроэнергетического оборудования ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС».

С темами заявленных докладов можно ознакомиться на сайте ТРАВЭК. На сайте размещен также список специалистов, которые уже подтвердили свое участие в конференции.

Конференция состоится 7-8 июня 2017 года в гостинице «Холидей Инн Сокольники», г. Москва.

Приглашаем выступить с докладом или принять участие в конференции без доклада.

Компания: МА "ТРАВЭК"
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