МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья формируют единые принципы производственной безопасности

Предотвращение производственного травматизма, сохранение здоровья и жизни персонала, повышение уровня знаний работников в области охраны труда и техники безопасности являются одними из важнейших приоритетов для ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Компании, где осенью минувшего года решением ПАО «Россети» было введено единое управление, укрепляют взаимодействие в данном вопросе, совместно определяют задачи на ближайшую перспективу и делятся друг с другом положительным опытом.



С целью разработки мероприятий по унификации и совершенствованию политики в этой сфере представители руководства профильных подразделений, а также филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья провели в течение последних месяцев ряд совместных рабочих совещаний. На них, в частности, был определен перечень основных задач по производственной безопасности на 2017 год.



В их числе — повышение уровня производственного контроля за действиями оперативного персонала с целью снижения рисков травматизма; усиление контроля за техническим состоянием, сроками и соблюдением установленного порядка проведения технического освидетельствования оборудования, производственных зданий и сооружений, а также за соблюдением требований пожарной и производственной безопасности при эксплуатации электросетевых объектов с учетом изменений в нормативном регулировании. Важное место в нынешнем году будет уделено и совершенствование структуры управления в сфере производственной безопасности и производственного контроля в целом.



Большое внимание в рамках формирования единой политики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в области производственной безопасности уделяется разработке механизмов распространения положительного опыта отдельных филиалов на все производственные подразделения компаний. Так, в ходе совещаний был отмечен положительный опыт смоленского и тамбовского филиалов МРСК Центра в части применения корпоративной информационной системы управления ресурсами на базе SAP. В МРСК Центра и Приволжья высокую оценку заслужила работа по профилактике травматизма и нарушений требований безопасности на основе практики расследования происшествий без последствий и микротравм. Кроме того, было решено учесть опыт филиала «Нижновэнерго» в вопросах безопасной организации работ на высоте в распределительных сетях 0,4-10 кВ и применения блокирующих устройств при работе в электроустановках и филиала «Удмуртэнерго» — в части безопасности проведения работ на воздушных линиях и присоединения подстанций, находящихся под наведенным напряжением.



Обсуждались на совещаниях и инициативы, направленные на минимизацию случаев производственного травматизма. В частности — опыт внедрения в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» и филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» систем видеоконтроля за действиями оперативного персонала, которые позволяют повысить уровень дисциплины среди работников и уровень их подготовки, а также сформировать общедоступную информационную базу видеоматериалов для применения соответствующими службами. В результате принято решение о поэтапном внедрении аналогичной системы во всех филиалах МРСК Центра – эту работу планируется провести в 2017-2020 годах.



Важным аспектом единой политики в сфере производственной безопасности является и организация обучения водительского состава обоих энергокомпаний по «Программе защитного вождения» специально подготовленными специалистами-наставниками – его планируется провести до начала осенне-зимнего периода 2017-2018 годов. Кроме того, в текущем году в целях совершенствования системы управления производственной безопасности и производственного контроля и повышения эффективности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья планируют завершить консолидацию основополагающих документов по направлениям деятельности профильных подразделений.