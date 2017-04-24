Начала работу выставка "Связь-2017"

Сегодня в 12 часов в ЦВК «Экспоцентр» начала работу 29-я международная выставка информационных коммуникационных технологий «Связь-2017». Организатор выставки – АО «Экспоцентр». Мероприятие проходит при поддержке Министерства связи и внешних коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи (Россвязь) и Ассоциации электронных коммуникаций, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Портал RusCable.Ru – генеральный интернет-партнер выставки.

Выставка «Связь» проводится с 1975 года и является крупнейшем мероприятием в СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Это витрина отрасли, демонстрирующая передовые достижения и технологии, задающая направление развития рынка на год вперед, удобная демонстрационная и дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов, общения профессионалов отрасли, поставщиков и покупателей.

В рамках Российской недели высоких технологий одновременно с выставкой «Связь» проходит 23-я международная выставка транспортных технологий, логистических решений, сервиса и складских систем «СТЛ. Системы транспорта и логистики». Кроме того пройдут Большой Медиа-Коммуникационный форум, выставка «Навитех-2017» (25-28 апреля) и Международный навигационный форум (25-26 апреля). Впервые на выставке будет организован бизнес-форум «Связь 2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес».

«Сложно переоценить значение массовых коммуникаций, связи и высоких технологий. В этой, одной из ключевых и передовых отраслей в нашей экономике, без который мы не в состоянии представить ни нашего настоящего, ни, тем более, будущего. Провывные технологии в сфере массовых коммуникаций и связи обеспечивают развитие нашей страны. И, к счастью, мы видим, что во многих секторах этой отрасли российские предприятияне отстают от своих зарубежных партнеров», – сказал Владимир Дмитриев, вице-президент ТПП РФ, на церемонии торжественного открытия выставки.

«Рад вас всех приветствовать на торжественной церемонии открытия уже 29-й выставки. Это действительно большое событие всей отрасли. Уже 29-й раз подряд отрасль собирается на гостеприимной площадке Экспоцентра с задачей продемонстрировать свои достижения, обменяться мнениями, завязать дискуссии, подумать о контактах и контрактах. И в дальнейшем продвигать новые достижения своих предприятий в нашу жизнь», – сказал руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

«Российская неделя высоких технологий ярко отражает все ключевые тренды и тенденции развития индустрии, объединяет такие масштабные конгрессы и выставочные мероприятия, как международная выставка «Связь» и «Навитех», Большой информационный и навигационный форумы. Сегодня наша страна уверенно движется по пути технологической информатизации и цифровизации, на наших глазах происходит трансформация России, превращение её в один из локомотивов технологического прогресса. Дальнейшее развитие возможно только благодаря тесному взаимодействию всех сторон: органов законодательной и исполнительной власти, профессиональных пользовательских и коммерческих организаций, профильных объединений. В этой связи хочу отметить растущий авторитет Российской недели высоких технологий, которая является одним из главных отраслевых событий и коммуникационной площадкой для укрепления профессиональных контактов, конструктивного диалога власти и бизнеса», – поприветствовал участников выставки глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

«Очень приятно, что выставка «Связь» проходит в нашей столице, в Москве. Мы всегда очень аккуратно и трепетно относимся к такой отрасли как связь. Те успехи Москвы, которые продемонстрировала в развитие современных услуг и сервисов для наших жителей и гостей столицы, как образование, социальная сфера, здравоохранение, конечно невозможно представить без полного и планомерного развития связи», – выступил Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы

Тематика выставки охватывает такие сегменты рынка, как телекоммуникационная и сетевая инфраструктура, сети передачи данных, теле- и радиовещание, ПО, ИТ-услуги, мобильные платежи, интернет-технологии, центры обработки данных, российский софт, стартапы и работа в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Несмотря на международный статус выставки, организаторы «Связь-2017» при формировании экспозиции делают акцент на реализацию плана по импортозамещению в области цифровых технологий. Так работает салон «Сделано в России», где представлены новинки отечественных разработчиков софта и производителей телеком-оборудования. В этом году страной-партнером выставки стал Азербайджан.

Выставка будет работать по 28 апреля. Будьте на «Связи»!