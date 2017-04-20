Николай Никифоров: "Политическое будущее для цифровой экономики уже наступило"

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров выступил на 21-м Российском интернет-форуме (РИФ+КИБ 2017). Он рассказал о результатах развития инфраструктуры связи в России и перспективах развития цифровой экономики в нашей стране.



«Настоящей исторической вехой стало Послание Президента РФ Федеральному собранию, поставившее задачу создания цифровой экономики. Мы видим, какая происходит внутренняя мобилизация бизнеса и власти для того, чтобы обеспечить дальнейший цифровой рост. Я считаю, что будущее цифровизации, в политическом смысле этого слова, уже наступило. И в наших с вами руках проработка конкретных предложений для того, чтобы это стало опорной точкой, некой ступенькой, от которой экономика страны могла бы оттолкнуться», — сказал глава Минкомсвязи России.



Николай Никифоров сообщил о том, отдельные пункты программы «Цифровая экономика» будут представлены в Правительство РФ уже в конце мая. Работа по ее созданию ведется на площадке администрации Президента РФ, в разработке участвует большое количество министерств, различных структур, общественных организаций, также ей занимаются два помощника Президента РФ, Андрей Белоусов и Игорь Щеголев.



Глава Минкомсвязи России отметил, что государство надо рассматривать как одного из крупнейших инвесторов в базовую инфраструктуру, которая способствует росту цифровизации. Он рассказал о результатах работы по ключевым проектам министерства в области развития телекоммуникаций в России.



В рамках решения задачи по устранению цифрового неравенства между городом и деревней к концу 2016 года в малых населенных пунктах было построено более 34 тыс. километров «оптики». Жители имеют возможность получать услуги связи по специальному социальному тарифу, который составляет 45 рублей в месяц за 10 Мбит/сек. При этом сам проект охватил уже 71 регион страны, к интернету подключено почти четыре тысячи населенных пунктов.



Осенью 2016 года была закончена стройка подводной телекоммуникационной магистрали по дну Охотского моря, соединившей Магадан, Сахалин и Камчатку. Всего под водой было проложено почти две тысячи километров кабеля. Завершилось строительство магистральной «оптики» по маршруту Якутск-Магадан по территории Республики Саха (Якутия).



Министр подчеркнул, что в период с 2012 года по настоящее время в России появилось более 120 тыс. базовых станций, работающих в новейшем стандарте мобильной связи четвертого поколения (LTE). Это значит, что быстрый мобильный интернет доступен уже на четверти всей гражданской сотовой связи. Николай Никифоров отметил, что этот впечатляющий рост стал результатом либерализации регулирования отрасли телекоммуникации со стороны Минкомсвязи России: «Мы ввели принцип технической нейтральности, разрешили совместное использование радиочастот, внедрили совершенно прозрачные принципы конкурентности, когда операторы на аукционах соревнуются на право получения новых частотных ресурсов». Министр сообщил, что благодаря высокому уровню конкуренции Россия заняла второе место в мире по доступности цен на мобильную связь.