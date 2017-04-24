"Нижновэнерго" обеспечит электроснабжение объектов инфраструктуры стадиона

Фоторепортаж
25 апреля 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ЧМ-2018
Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» выполнит технологическое присоединение объектов инфраструктуры стадиона «Нижний Новгород», строящегося к чемпионату мира-2018.
К числу объектов инфраструктуры стадиона относятся центр билетирования и аккредитационный центр, зона коммерческого гостеприимства, павильоны коммерческого гостеприимства, центр поддержки информационных технологий, временные контрольно-пропускные пункты, пункты пропуска автотранспорта, логистическая территория, две столовые. Для обеспечения их электроснабжения специалисты «Нижновэнерго» выполнят строительство трех двухтрансформаторных трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ, а также двух линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ. Общая присоединенная мощность составит 4354,71 кВт.
Напомним, в 2016 г. для обеспечения электрической энергией стадиона «Нижний Новгород» был построен распределительный пункт (РТП) 10 кВ «Стадион». В рамках реализации данного проекта специалисты «Нижновэнерго» осуществили монтаж энергообъекта, проложили две кабельные линии (КЛ) 10 кВ от ПС «Стрелка» 110/10 кВ и одну кабельную линию 10 кВ от ПС «Мещерская» общей протяженностью 12,35 км.
Кроме того, в 2017 г. в ходе подготовки к чемпионату мира нижегородские энергетики отремонтируют четыре подстанции (ПС) 110 кВ: «Канавинскую», «Спутник», «Ковалиху», «Мызу». Помимо этого будет выполнен ремонт 118 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов (РП). В частности, запланировано обновление фасадов энергообъектов, заменена выключателей 6-10 кВ и 10,358 км кабельных линий электропередачи напряжением 6 кВ. Для ускорения поиска мест замыканий на землю в сети 6-10 кВ и сокращения времени ликвидации технологических нарушений на шести ПС и в 19 РП будут установлены современные устройства сигнализации.
Реализованные мероприятия позволят обеспечить высокий уровень надежности и качества электроснабжения всей необходимой для проведения чемпионата мира инфраструктуры. Ресурс построенных и реконструированных энергообъектов также будет использован для повышения качества электроснабжения столицы Приволжья и удовлетворения растущих потребностей города в технологическом присоединении.