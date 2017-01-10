Первый в Тюменской области энергосервисный контракт успешно исполнен

Детский противотуберкулезный санаторий «Верхний бор» (г. Тюмень) полностью выполнил обязательства по энергосервисному контракту, заключенному в 2014 году с инвестором проекта - ООО «НЭП», дочерним предприятием АО «Тюменская энергосбытовая компания». Начиная с апреля 2017 года, всю экономию от внедрения энергосберегающих мероприятий санаторий может использовать на собственные нужды.



Напомним, энергосервисный контракт с подведомственным учреждением областного Департамента здравоохранения – санаторием «Верхний бор» - стал в регионе пилотным проектом по модернизации системы наружного освещения. В рамках выполнения энергосервисного контракта в учреждении были заменены 42 светильника наружного освещения на энергоэффективные модели российского производителя «Рефлакс». Это позволило снизить расход электроэнергии на 52% или на 76 268 кВт*час за все время действия контракта.



При этом сам «Верхний бор» не вложил в модернизацию ни копейки бюджетных денег – все работы были выполнены за счет ООО «НЭП». В течение 2,5 лет 90% средств от полученной экономии поступали инвестору, 10% - учреждению здравоохранения. Теперь, после исполнения контракта, всю сумму экономии санаторий будет оставлять себе. В результате «Верхний бор», не прибегая к дополнительным бюджетным расходам, смог не только установить современное энергосберегающее оборудование, но и значительно сократить статью затрат на оплату электроэнергии в части наружного освещения.



И заказчик, и исполнитель признали проект успешным. Все плановые значения и параметры контракта достигнуты, выбранное оборудование показало себя надежным - ни один светильник за время действия контракта не вышел из строя. «Этот проект был пилотным не только для санатория, но и для нас. Мы впервые реализовали принципиально новый для нас механизм возврата инвестиций за счет экономии от внедрения энергосберегающих мероприятий, - отмечает заместитель генерального директора АО «ТЭК» по производственным вопросам Владимир Корабельников. – Для нас было важным выполнить первый контракт безупречно, ведь от его результатов зависело, как будет развиваться рынок энергосервисных услуг в Тюменской области. Неподдельный интерес к этой теме предприятий региона, который мы наблюдаем сегодня, и заключенные нами новые энергосервисные контракты убедительно доказывают, что этот опыт без сомнений стал успешным. Я благодарен заместителю главы администрации Тюмени Павлу Перевалову, руководству Департаментов здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области за поддержку, а также главному врачу санатория «Верхний бор» Вере Кулькиной и его сотрудникам, которые поверили в эффективность и успешность проекта и добились с нашей помощью высоких результатов».



«Для нашего учреждения это первый опыт внедрения энергосберегающих технологий с привлечением внебюджетных источников финансирования, - говорит главврач санатория «Верхний бор» Вера Кулькина. – Сегодня мы видим реальную экономию и можем говорить о том, что такая форма сотрудничества выгодна для автономных учреждений. Я выражаю благодарность коллективам ООО «НЭП» и Тюменской энергосбытовой компании и надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество».