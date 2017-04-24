Полпред Президента РФ в СФО взял на особый контроль вопросы дебиторской задолженности перед энергетиками

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
25 апреля 2017, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
24 апреля 2017 года в Новосибирске состоялась рабочая встреча и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») Виталия Иванова с полномочным представителем Президента РФ в СФО Сергеем Меняйло.
Виталий Иванов рассказал об инвестиционной программе МРСК Сибири на 2017 – 2018 годы. Энергетикам предстоит выполнить ряд крупных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей и улучшение инвестиционной привлекательности регионов СФО. В частности, это проекты по обеспечению надежного электроснабжения объектов инфраструктуры Универсиады-2019 в Красноярске (3,4 млрд. руб.), шахт в Кемеровской области (1,6 млрд. руб.) и объектов электроснабжения пгт. Каа-Хем в Республике Тыва (1 млрд. руб.).
В ходе встречи стороны уделили большое внимание проблеме неплатежей потребителей и сбытовых организаций. Принято решение создать комиссии по работе с дебиторской задолженностью в самых проблемных регионах – Республике Бурятия и Забайкальском крае. Регулярные видеоконференции с участием аппарата полпреда и представителей региональных властей позволят контролировать работу по сокращению долгов перед энергетиками.