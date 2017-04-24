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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Полпред Президента РФ в СФО взял на особый контроль вопросы дебиторской задолженности перед энергетиками

Полпред Президента РФ в СФО взял на особый контроль вопросы дебиторской задолженности перед энергетиками

25 апреля 2017, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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24 апреля 2017 года в Новосибирске состоялась рабочая встреча и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») Виталия Иванова с полномочным представителем Президента РФ в СФО Сергеем Меняйло.

Виталий Иванов рассказал об инвестиционной программе МРСК Сибири на 2017 – 2018 годы. Энергетикам предстоит выполнить ряд крупных проектов, направленных на повышение надежности энергоснабжения потребителей и улучшение инвестиционной привлекательности регионов СФО. В частности, это проекты по обеспечению надежного электроснабжения объектов инфраструктуры Универсиады-2019 в Красноярске (3,4 млрд. руб.), шахт в Кемеровской области (1,6 млрд. руб.) и объектов электроснабжения пгт. Каа-Хем в Республике Тыва (1 млрд. руб.).

В ходе встречи стороны уделили большое внимание проблеме неплатежей потребителей и сбытовых организаций. Принято решение создать комиссии по работе с дебиторской задолженностью в самых проблемных регионах – Республике Бурятия и Забайкальском крае. Регулярные видеоконференции с участием аппарата полпреда и представителей региональных властей позволят контролировать работу по сокращению долгов перед энергетиками.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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