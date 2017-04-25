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Отраслевые новости: В мире

Rio Tinto сокращает добычу медного сырья

Rio Tinto сокращает добычу медного сырья

25 апреля 2017, 17:22
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ

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Международный горно-металлургический гигант Rio Tinto сообщил, что уменьшил добычу медных руд по итогам 1-го квартала 2017 г. из-за забастовки на руднике Escondida (Чили) и изменений в законодательстве Индонезии.

Согласно пресс-релизу Rio Tinto, выпуск медного концентрата (в пересчете на чистую медь) составил 84,2 тыс. т, упав на 37% к январю-марту 2016 г. В целом же в нынешнем году Rio Tinto произведет 500-550 тыс. т медного концентрата против ранее прогнозировавшихся 525-665 тыс. т. Выпуск же рафинированной меди может составить 185-225 тыс. т, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

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