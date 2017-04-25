Rio Tinto сокращает добычу медного сырья

Фоторепортаж
25 апреля 2017, 17:22
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
Международный горно-металлургический гигант Rio Tinto сообщил, что уменьшил добычу медных руд по итогам 1-го квартала 2017 г. из-за забастовки на руднике Escondida (Чили) и изменений в законодательстве Индонезии.
Согласно пресс-релизу Rio Tinto, выпуск медного концентрата (в пересчете на чистую медь) составил 84,2 тыс. т, упав на 37% к январю-марту 2016 г. В целом же в нынешнем году Rio Tinto произведет 500-550 тыс. т медного концентрата против ранее прогнозировавшихся 525-665 тыс. т. Выпуск же рафинированной меди может составить 185-225 тыс. т, передает ИИС «Металлоснабжение и сбыт».