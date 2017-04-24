Специалисты "МРСК Урала" рассказали об особенностях обслуживания бесхозяйного электросетевого имущества

Представители «МРСК Урала» и «ЕЭСК» приняли участие в четвертой региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов», которая прошла 21-22 апреля 2017 года в Екатеринбурге. В рамках тарифной сессии с докладом выступил начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» Алексей Санин. Он рассказал о сложностях учета расходов по обслуживанию бесхозяйного электросетевого имущества при защите тарифов на услуги по передаче электроэнергии.



На сегодняшний день тема бесхозяйного электросетевого имущества, не имеющего собственника, но участвующего в процессе передачи электрической энергии до потребителя недостаточно отрегулирована в правовой сфере. Согласно Гражданскому кодексу РФ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. Согласно Федеральному закону №131-ФЗ в целом за вопросы электроснабжения населения отвечают органы самоуправления. При этом закон об электроэнергетике возлагает ответственность за надежность обеспеченности электрической энергией и ее качество на организации, к электрическим сетям которых такие объекты присоединены.



«По решению Высшего Арбитражного суда РФ бесхозяйные сети являются частью электросетевого хозяйства, с использованием которого сетевые организации оказывают услуги по передаче электроэнергии и получают соответствующую оплату. Ни законом об электроэнергетике, ни постановлениями правительства РФ потребитель электроэнергии не обязан оплачивать потери в бесхозяйных сетях. Получается, что затраты на содержание таких объектов ложится на плечи энергетиков и должны компенсироваться за счет тарифа, но на практике есть сложности по учету данных расходов в тарифах», – отметил начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Урала» Алексей Санин. – «Мы постарались донести свою идею о необходимости урегулирования данного вопроса в нормативных документах и при тарифном регулировании», – добавил он.



Отметим, что конференция была организована ассоциацией антимонопольных экспертов совместно с ФАС России и Уральским государственным экономическим университетом. В работе конференции приняли участие руководители ряда территориальных управлений ФАС России, руководство региональных тарифных органов, арбитражных судов, представители научного сообщества, сотрудники крупных энергокомпаний, адвокаты, ведущие эксперты в антимонопольной сфере.



В рамках конференции состоялось обсуждение актуальных вопросов антимонопольной и тарифной политики в России, освещалась тематика закупочной деятельности и сложности рассмотрения дел по картельным сговорам. Ключевым спикером конференции стал заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский, который представил инициативу ведомства по внедрению национального плана развития конкуренции России. Он также презентовал концепцию нового тарифного регулирования, предполагающую утверждение единых принципов тарифного регулирования для всех отраслей регулируемой экономики, в том числе электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения, транспорта и связи, а также рассказал о проработке ФАС России проектов по расширению участия потребителей в установлении тарифов с использованием механизмов публичных экспертиз тарифных заявок.