"Уралэлектромедь" инвестирует в капитальное строительство свыше 4 млрд. рублей

Фоторепортаж с экспозиции
25 апреля 2017, 17:03
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) реализует свыше пятидесяти проектов, на строительство которых в 2017 году уйдет свыше 4 млрд. рублей, что в 1,8 раза выше уровня прошлого года.
- Основные средства будут вложены в строительство производственных объектов и на развитие собственной генерации тепловой и электрической энергии, - отметил директор по строительству и реконструкции Вадим Миронов.
Ключевым проектом инвестирования является строительство второй очереди цеха электролиза меди. На сегодняшний день там ведется монтаж системы токопроводящих шин и технологических трубопроводов. Запланирован монтаж всех энергетических систем – водоснабжения, паропроводов, сжатого воздуха, отопления, электроснабжения и электроосвещения. В этом году ожидается поступление значительной части технологического оборудования, которое предстоит смонтировать: катодосдирочная машина, скруббер, фильтр-пресс, фильтр тонкой очистки, установка приготовления реагентов и другое.
В химико-металлургическом цехе летом текущего года будет введен в эксплуатацию участок обжига обезмеженного шлама. К настоящему времени на участке установлена печь обжига изготовленная по спецзаказу компанией «Bosio».
Перед предприятием стоит задача – повысить надежность энергетического хозяйства. В этом году продолжится работа по развитию собственных генераций. В частности, ведется проектирование Энергоцентра «Уралэлектромедь» для обеспечения завода дополнительными мощностями тепловой и электрической энергией.
В филиале «Производство полиметаллов» (г. Кировград) продолжатся работы по строительству технологической эстакады инженерных сетей.
Кроме того, продолжится строительство участка по ремонту автомобильной техники – монтаж инженерных сетей и оборудования для техобслуживания и ремонта. Летом этого года участок будет введен в эксплуатацию.
На территории филиала «Производство сплавов цветных металлов» (пос. Верх-Нейвинский) будет построена микро-ГЭС. Её строительство планируется завершить к концу текущего года.