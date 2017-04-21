В МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья подвели итоги деятельности в 2016 году и обсудили планы на 2017 год

В Москве состоялось выездное совместное производственное совещание руководителей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В ходе совещания были подведены итоги деятельности в 2016 году и определены приоритетные задачи на 2017 год. Совещание прошло под председательством Олега Исаева, возглавляющего обе электросетевые распределительные компании. Участниками совещания стали руководители основных функциональных направлений и директора 20 региональных филиалов.



Основными вопросами совещания стало обсуждение необходимости формирования производственной программы, включающей в себя как традиционные ремонты, так и различные целевые программы (расчистки трасс ВЛ, расширение просек, автоматизация и телеуправление, формирование систем учета). Целью производственной программы является прежде всего подготовка электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 годов, снижение аварийности в электросетях, а также повышение эффективности транспорта электрической энергии путем снижения ее потерь при этом. В ходе обсуждения было отмечено, что за последние годы было достигнуто значительное улучшение качества электроснабжения потребителей, значительно снижено количество перерывов в электроснабжении потребителей. Но приоритетность задачи по сокращению времени восстановления электроснабжения потребителей сохраняется. Решать ее необходимо несмотря на дефицит тарифных источников финансирования и не снижаемой пока финансовой нагрузки в виде исполнения договоров льготного технологического присоединения. Для реализации этой задачи будет разработана программа комплексной автоматизация распределительной сети 6-10 кВ, которая позволит повысить наблюдаемость и управляемость сети. Программа будет реализована во всех двадцати филиалах двух компаний.



На совещании были рассмотрены предложения по совершенствованию работ хозяйственным способом, в том числе дополнительных работ и сервисов, оказание дополнительных услуг филиалами друг другу, не только в аварийно-восстановительных работах, но и в производственных программах. Среди таких услуг – цеховой ремонт трансформаторов, поверка средств измерения, диагностика оборудования, производство траверс, производственное обучение. Данные предложения направлены на повышение эффективности текущей операционной деятельности и реализации инвестиционной программы в филиалах с ограниченным финансированием.



Особое внимание участники совещания уделили вопросам снижения уровня производственного травматизма персонала. Олег Исаев напомнил, что охрана труда, сохранение здоровья и жизни персонала являются приоритетными задачами для ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Основные усилия в этой области должны быть направлены на недопущение случаев травматизма собственного персонала. Олег Исаев указал на необходимость ужесточения персональной ответственности руководителей филиалов в случае неудовлетворительной работы в части производственной безопасности, производственного контроля и охраны труда.



Участники совещания также обсудили вопрос повышения эффективности реализации мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии. Олег Исаев напомнил участникам совещания, что 2017 год объявлен ПАО «Россети» годом борьбы с потерями, и потребовал от руководителей филиалов приложить максимум усилий для снижения как коммерческих, так и технологических потерь электроэнергии. Основные мероприятия по снижению потерь будут направлены на выявление случаев хищения электрической энергии. Специалисты компаний и в дальнейшем будут продолжать добиваться возмещения ущерба похитителями электроэнергии. Все документы и материалы по фактам несанкционированного потребления электроэнергии, незамедлительно будут направляться в правоохранительные органы. Кроме того, участники совещания единогласно реши ужесточить ответственность, за ненадлежащее исполнение своих прямых должностных обязанностей работниками РЭС, в сферу ответственности которых входит реализация мероприятий по сокращению потерь в их регионах.



В заключительной части совещания была отмечена положительная динамика ключевых финансово-экономических показателей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам деятельности за 2016 год. А также четкая и слаженная работа всех подразделений и их филиалов, направленная на исполнение обязательств компаний по технологическому присоединению и реализации планов по развитию электросетевого комплекса субъектов Российской Федерации.