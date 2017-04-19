В ОАО "Сетевая компания" состоялось заседание Координационного научно-технического Совета

В заседании, прошедшем под председательством заместителя генерального директора – технического директора ОАО «Сетевая компания» Рашата Галимзянова, приняли участие руководители технических служб, главные инженеры филиалов ОАО «Сетевая компания», а также представители инжиниринговых центров и предприятий-изготовителей электрооборудования. В ходе заседания выступающие рассказали о своих разработках и опыте их внедрения на объектах ОАО «Сетевая компания».



Так, технический директор ООО «Энсто рус» Тимофей Кубасов представил результаты проведенного анализа участков сети 10 кВ и выбора населенного пункта в Татарстане с целью построения сети постоянного тока низкого напряжения для ОАО «Сетевая компания». Преимуществами этого технического решения, которое позволяет обеспечить электроснабжением небольшое количество потребителей, далеко расположенных от трансформаторных подстанций, являются низкие капитальные затраты.



Анализ работы систем мониторинга гололедообразования локационным методом на ВЛ 110 кВ и выше был представлен в презентации главного инженера Бугульминских электрических сетей Фарита Закирова. Благодаря использованию такой автоматизированной информационной системы контроля гололёдных нагрузок удалось своевременно выявить образование гололёда и произвести его плавку, что позволило избежать обрывов проводов во время прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 годов. Также прозвучала информация о ведущихся в компании научных разработках, направленных на предупреждение гололедообразования: при помощи датчиков контроля провиса провода, весовых датчиков и специального покрытия на провода, которое не позволяет нарастать льду.



Главные инженеры трех филиалов компании доложили о результатах внедрения системы автоматического восстановления сети, так называемой «Smart Grid». Живой интерес вызвало обсуждение результатов испытаний, по итогам которых подтвердилась работоспособность системы, которая без участия человека, в автоматическом режиме в течение одной минуты, восстанавливает электроснабжение потребителей.



С анализом влияния различных средств автоматизации распределительной сети, которые используются в компании, на индикативные показатели надежности (SAIDI и SAIFI) выступил сотрудник отдела новой техники и технологий Бронислав Кузнецов. Представленные выводы по вкладу каждой системы, оказывающей влияние на повышение надежности электроснабжения потребителей Республики Татарстан, были подтверждены приглашенными на заседание специалистами АО ГК «Таврида Электрик». Это компания имеющая большой опыт автоматизации распределительных сетей среднего напряжения в России, и являющихся, в том числе, участниками проектов по созданию «цифровых РЭСов».



Напомним, КНТС обеспечивает согласованность и взаимосвязь инновационной, технической и эксплуатационной политики компании. С его помощью разрабатывается внедрение новой техники и технологий в проекты нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, направленные на повышение надежности и эффективного функционирования электросетевого комплекса.