В Санкт-Петербурге открылась Международная конференция и выставка "Релейная защита и автоматика энергосистем 2017"

25 апреля в Санкт-Петербургском выставочном комплексе «Экспофорум» начала работу Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем 2017». Организаторами мероприятия выступают АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро» и ОАО «Выставочный павильон «Электрификация». Конференция проходит при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Исследовательского комитета B5 «Релейная защита и автоматика» Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения — CIGRE.



С 2017 года профессиональное обсуждение проблем и задач развития РЗА проходит в обновленном формате. Мероприятие объединило в себе два традиционных, имеющих многолетний успешный опыт события в сфере РЗА: Международную конференцию «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем» и Международную выставку и научно-практическую конференцию «Релейная защита и автоматика энергосистем».



Целями конференции являются обсуждение существующих и перспективных направлений развития систем РЗА, определение основных тенденций и путей повышения эффективности и надежности систем РЗА на основе современных достижений и опыта, накопленного ведущими мировыми экспертами и российскими специалистами. Задачи выставки – демонстрация последних достижений, инновационных решений, технологий и оборудования в области РЗА, поддержание профессиональных связей между отечественными и зарубежными компаниями и экспертами.



Открывая мероприятие, заместитель директора по управлению режимами АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков обратил внимание участников конференции на проблемы эксплуатации и разработки современных технических комплексов РЗА, реализации национальных проектов, вопросы разработки нормативно-технической документации в области РЗА. Он подчеркнул важность обеспечения надежности современных цифровых комплексов РЗА, созданных с использованием передовых информационных технологий. Андрей Жуков рассказал о темпах обновления существующего парка устройств РЗА. По состоянию на начало 2017 года доля микропроцессорных устройств релейной защиты и сетевой автоматики в сетях 330–750 кВ достигла 43,5 % (в начале 2009 года этот показатель составил 15 %). Доля электромеханический устройств снизилась до 47,4 % против 74 % в начале 2009 года. В сетях 110–220 кВ доля микропроцессорных устройств релейной защиты и сетевой автоматики достигла 29,1 % (в начале 2009 года этот показатель составил 6 %). Доля электромеханических устройств снизилась до 65% против 86 % в начале 2009 года.



В числе основных тенденций развития современных РЗА Андрей Жуков отметил постепенное отделение функционала РЗА от аппаратной части. Еще одна важнейшая тенденция состоит в постоянном совершенствовании и развитии функциональности современных устройств РЗА и в создании новых систем с более гибкой функциональной архитектурой. Реализация этой концепции позволит оптимизировать процессы создания комплексов РЗА на стадии проектирования, обеспечить автоматическую настройку и оптимальную конфигурацию комплексов РЗА в условиях эксплуатации на всех стадиях их жизненного цикла, а также кардинально изменить принципы эксплуатации устройств, перейдя от регламентного технического обслуживания к обслуживанию по фактическому состоянию с контролем управляемой деградации.



Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председатель оргкомитета «РЗА-2017» Сергей Павлушко, открывая конференцию, отметил большой интерес профессионалов к этому международному мероприятию. Он подчеркнул, что в нем участвует более 280 специалистов из 24 стран, на конференции будет представлено свыше 160 докладов. Совместная работа российских специалистов по РЗА и представителей исследовательского комитета В5 CIGRE дает возможность более глубокого обсуждения проблем построения и эксплуатации систем РЗА, позволяет познакомиться с самыми современными зарубежными тенденциями развития релейной защиты и автоматики, а также идеями, многие из которых в будущем могут стать прорывом в этой сфере, сообщил он.



В первый день конференции состоялся традиционный семинар Исследовательского комитета CIGRE B5 «Релейная защита и автоматика». Участники семинара обсудили проблемы мониторинга, защиты и контроля переходных процессов в энергосистеме, мировой опыт применения систем РЗА с кроссплатформенной программной реализацией функций защиты и автоматики, а также актуальную для многих стран проблематику использования оптических датчиков и других инновационных решений для мониторинга, управления и защиты сетей. Российские специалисты рассказали о своих предложениях, озвученных ими на 46-й сессии CIGRE в Париже в 2016 году.



В программе конференции предусмотрено проведение ряда круглых столов. 26 апреля пройдет круглый стол, в ходе которого российские эксперты обсудят вопросы, запланированные к обсуждению на коллоквиуме комитета В5 CIGRE, который пройдет в Новой Зеландии в сентябре. Формат мероприятия, предусматривающий активные дискуссии его участников, предоставит возможность отечественным специалистам в области релейной защиты и автоматики получить информацию о наиболее актуальных для международного В5 вопросах в рамках национального отраслевого форума. Темой круглого стола 27 апреля станут национальные проекты «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)» и «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики» (проект «Цифровая подстанция»). Мероприятие, запланированное на 28 апреля, будет посвящено проблемам кибербезопасности в энергосистемах.



На конференции заявлены доклады российских и зарубежных специалистов, в числе которых члены подкомитета B5 Российского национального комитета СИГРЭ, исследовательского комитета B5 CIGRE, международной электротехнической комиссии, мировых и отечественных разработчиков и энергетических компаний.



В выставочной экспозиции предполагается участие более 60 ведущих производителей и поставщиков оборудования и решений в сфере РЗА. Наряду с новинками РЗА российских и иностранных производителей участники смогут познакомиться с масштабной музейной экспозицией на стенде «Музея-коллекции РЗА». Они увидят десятки старинных реле различных типов, обеспечивавших защиту энергетического оборудования, а также использовавшихся в железнодорожном хозяйстве, станкостроении и связи.

Конференция и выставка продлятся до 28 апреля. Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте: http://www.rza-expo.ru/