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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В преддверии активного паводка "Пермэнерго" оптимизирует схему дислокации резервных источников электроснабжения

В преддверии активного паводка Пермэнерго оптимизирует схему дислокации резервных источников электроснабжения

25 апреля 2017, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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В преддверии активного паводкового сезона энергетики Северных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» произвели передислокацию РИСЭ в Коми-Пермяцком округе. Передвижная дизель-электростанция мощностью 50 кВА заблаговременно была доставлена по ледовой переправе в поселок Верхняя Старица, расположенный на левом берегу реки Кама в Гайнском районе.

Необходимость перемещения РИСЭ связана с тем, что в активный паводковый период возникает проблема доступности отдаленных территорий Коми округа на левом берегу Камы. В это время ледовая переправа уже перестает действовать, при этом паромное сообщение еще не работает. Это крайне затрудняет использование РИСЭ, базирующихся на другом, правом берегу Камы, при возникновении технологических нарушений.

Передислокация РИСЭ мощностью 50 кВА позволит энергетикам оперативно задействовать ее в случае необходимости для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов в населенных пунктах Верхняя Старица, Лель и Луным. Всего здесь проживает порядка 1300 человек.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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