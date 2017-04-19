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Новости компаний

Выбраны победители этапа инженерного чемпионата "Case-in" в Красноярске

Выбраны победители этапа инженерного чемпионата Case-in в Красноярске

25 апреля 2017, 10:16
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, Case-in 2017

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Завод Изолятор, Case-in 2017

В Сибирском федеральном университете в Красноярске прошло награждение победителей отборочного этапа V Международного инженерного чемпионата «Case-in».

Чемпионат «Case-in» - крупнейшее практико-ориентированное соревнование студентов инженерных специальностей и единственный в России чемпионат по решению кейсов топливно-энергетических и материально-сырьевых комплексов проходит в юбилейный пятый раз. За выход в финал борются 3 000 студентов из 47 вузов России и СНГ.

В СФУ лучшие команды инженеров выбирали по трём направлениям (лигам): «Электроэнергетика», «Нефтегазовое дело» и «Горное дело». В состав экспертной комиссии вошли представители отраслевых компаний и профессорско-преподавательского состава ведущих вузов страны.  В работе экспертной комиссию чемпионата по направлению «Электроэнергетика» принял участие председатель Совета директоров компании «Изолятор», руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ Александр Славинский.

Разработанные проекты оценивали по четырём критериям:

  • технология — технологическая эффективность предлагаемых решений;
  • экономика — экономическое обоснование разработок, определение источников финансирования;
  • инновационность — использование в решении новых технологий;
  • презентация и выступление — навыки публичного выступления, качество доклада.

Проект по регулированию напряжения с использованием автономных метеостанций стал лучшим в лиге «Электроэнергетика». В своем проекте представители команды «Импульс»  предложили способ снижения потерь мощности коронного разряда на линиях электропередач.

«Мне понравилась оригинальность ребят и то, что они движутся вперёд, не взирая на проблемы, они предлагают свои идеи, которые кажутся, я подчеркну, только кажутся нежизнеспособными, но на самом деле представляют собой нестандартные пути решений существующих проблем производства.

У выпускников вузов есть лишь один „недостаток“ — отсутствие стажа, и работодателей это пугает, все хотят получить подготовленного специалиста с опытом, но в этом заключается менеджерская недальновидность. Отраслевым производствам необходимо сотрудничать с вузами и уже на этапе обучения общаться со своими будущими кадрами — студентами 2–3-х курсов, и чемпионат становится своеобразной площадкой для данного диалога. Думаю, ребятам полезно пообщаться с экспертами в их профильных областях», — отметил во время подведения итогов чемпионата Александр Славинский.

Обладатели первых мест отправятся на финал чемпионата, который состоится 30–31 мая в Москве, где им предстоит защитить честь университета и побороться за возможность пройти практики и стажировки в ведущих отраслевых компаниях страны.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"

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