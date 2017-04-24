ZTT выиграла контракт на поставку подводных кабелей для Saudi Aramco на $ 30 миллионов долларов

11 апреля 2017 года, группа компаний ZTT - ведущий мировой производитель кабельных систем, выиграла контракт на поставку подводных кабелей на 15 кВ и 33 кВ для трёх проектов «HASBAY II», «MRJN & ZULUF» и «SAFANIYA 10» компании Saudi Aramco общей стоимостью 30 миллионов долларов. Подрядчиками проекта являются EMAS CHIYODA и SAIPEM S.p.A.



Saudi Aramco – это государственная нефтяная компания Королевства Саудовская Аравия, полностью интегрированное глобальное предприятие по производству нефти и химикатов. За последние 80 лет Saudi Aramco стала мировым лидером в области разведки, добычи, переработки, распределения и сбыта углеводородов.



Компания Saudi Aramco - крупнейшая нефтяная компания в мире, которая имеет очень строгие процедуры по квалификации Поставщика. Как единственный Поставщик подводных кабелей из Китая, ZTT с 2009 года прошла квалификацию Поставщика для Saudi Aramco, и достигла накопленных заказов на подводные кабели, на общую сумму свыше 100 миллионов долларов.



Победа в торгах для оффшорных нефтегазовых проектов компании Saudi Aramco знаменует собой то, что ZTT имеет преимущества на рынке подводных кабелей высшего класса и может конкурировать с международными корпорациями, производящими высокотехнологичную продукцию.



В последние годы ZTT часто размещает большие заказы на подводные кабели от клиентов из Китая и из других стран.



В ноябре 2016 года ZTT выиграла контракт (ген. подряд) на 121 млн. юаней на подводный кабель для строительства подстанции в Бангладеш.



В ноябре 2016 года ZTT выиграла тендер на 298 миллионов юаней на поставку подводного композитного кабеля для государственной энергетической инвестиционной корпорации Китая.



В январе 2017 года ZTT была успешно выбрана в качестве поставщика (ген. подрядчика) для подводных кабелей на 155 кВ немецкой электросетевой компанией TENNET с общим объемом торгов 185 млн. юаней.



Группа компаний ZTT стало первым китайским предприятием, успешно работающим на Европейском рынке подводных кабелей высшего класса. Группа компаний ZTT входит в число ведущих интегрированных поставщиков национальной подводной кабельной промышленности Китая.