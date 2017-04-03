Заводы "Холдинга Кабельный Альянс" получили дипломы Премии Правительства РФ в области качества

АО «Сибкабель» и АО «Уралкабель» (входят в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) получили дипломы Премии правительства РФ в области качества. Высокую награду директорам предприятий Алексею Кочеткову и Алексею Жужину вручил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании коллегии Росстандарта.



Конкурс на соискание Премии правительства стартовал в 2015 году. Эксперты оценивали деятельность предприятий в 2016 году по 9 критериям. В их числе - роль руководства, кадровая политика, стратегия в области качества, взаимодействие с партнерами, результаты работы и т.д.



Одной из составляющих кадровой политики кабельных заводов УГМК является повышение квалификации персонала. К примеру, на заводе «Сибкабель» в 2010 году прошли обучение 207 человек, в сторонних организациях – 193. В 2014 году - уже 274 человека и 300 человек соответственно. Причем, 240 работников сели за парты Технического университета УГМК.



Не менее важны для предприятий и внешние связи. Главным показателем эффективной работы является удовлетворенность потребителей качеством выпускаемой продукции. В 2014 году 77% потребителей продукции АО «Сибкабель» являлись его постоянными клиентами. В 2015 году оценку «отлично» продукции завода поставили более 80% участников анкетирования.



«Получение диплома – результат большой работы всего «Холдинга Кабельный Альянс». Мы очень строго следим за качеством всех процессов и готовой продукции. Нам важно не только не потерять потребителя, но и обеспечить безопасность кабельных изделий», - отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Кочетков.



Одним из результатов деятельности предприятий ХКА в 2016 году стало расширение их присутствия на рынке. К примеру, «Уралкабель» в 2016 году увеличил объем выпуска автопроводов в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Завод активно внедряет новые разработки, в том числе в рамках программы импортозамещения.



«В числе наших клиентов много компаний, которые раньше покупали продукцию у иностранных партнеров, а сейчас предпочитают отечественные изделия. Они дешевле, при этом нисколько не уступают импортным аналогам по качеству. И даже превосходят их», - сообщил директор предприятия Алексей Жужин.



По итогам экспертного анализа АО «Сибкабель» и «Уралкабель» набрали более 300 баллов при минимальных 250 и стали единственными кабельными предприятиями, получившими диплом Премии правительства за 2016 год.